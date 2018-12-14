Украинско-британский стартап Poptop получил $780 000 инвестиций

Созданный украинцами стартап Poptop, который помогает с организацией корпоративов, привлек $780 000 и планирует расширяться на двух рынках - украинском и британском.

Компания готова нанять десятки людей в свой украинский офис, пишет AIN.UA.

Стартап Poptop – это онлайн-платформа для планирования мероприятий, работающая на рынке Британии (основной рынок), а также Украины (вспомогательный). Схема работы следующая: клиент размещает запрос о предоставление услуг на мероприятие (в основном это сфера развлечений – организация кейтеринга, трансфер, музыкальное сопровождение) на платформе, а исполнитель – получает там заявку и берется за ее исполнение.

Стартап получает комиссию от исполнителя в размере 7% от стоимости заказа. Дополнительный заработок идет за счет необязательной premium-подписки для исполнителей: оформив подписку, можно получать больше заказов.

Основали стартап два украинца – Евгений Шестопал (CEO) и Игнат Тхоровский (CTO) в 2014 году в Украине, а в 2015-ом Poptop запустили на британский рынок. Он выглядел более перспективным для развития, основная масса заказов приходит оттуда. Сейчас у стартапа 15 сотрудников и два офиса: в Киеве и британском городе Ньюкасл.

Инвестиции на сумму в $780 000 поступили от сообщества ангельских инвесторов Dow Schofield Watts, частного инвестора Рода Балмера, британского фонда Northstar Ventures.

Род Балмер, который инвестировал в стартап на правах ангельского инвестора, займет позицию в совете директоров компании. Он будет помогать в развитии проекта. Ранее он работал исполнительным директором крупной международной компании Co-op Group, число сотрудников которой только в Британии превышало 70 000 человек. С недавних пор он занимается частными инвестициями.

По словам Шестопала, Poptop уже вышел на окупаемость. Инвестиции поднимались для более динамичного развития стартапа. Часть потраченных средств будет направлена на маркетинг Poptop на британском и глобальном рынках. В будущем стартап планирует выходить на международный рынок.

Poptop планирует вырасти в три раза и довести общее число сотрудников до 40-45 человек. Набирать людей будут в офисы как в Киеве, так и в Ньюкасле. В Украине стартап заинтересован в найме разработчиков, продакт-менеджеров, дизайнеров, data-аналитиков, а также людей в команду маркетинга. Сейчас Poptop активно ищет людей в киевский офис стартапа.

"Мы продуктовый стартап, у нас своя платформа. Поэтому нам нужны люди, которые готовы влиться в работу сразу. Мы привлекли средства и планируем агрессивно нанимать людей, закрывать десятки позиций в Украине и Британии. Сейчас для меня это одна из первоочередных задач" – говорит Шестопал.

"Индустрия планирования и организации ивентов достаточно устарела. Клиент оставляет заказ, исполнитель предлагает цену, стороны оговаривают даты. И только потом идет подтверждение. Процесс может длиться очень долго. Наша идея в том, чтобы сделать бронирование услуги мгновенным, – объясняет Шестопал. – По аналогии с Booking.com: выбрал отель, ввел карту и все готово".

По словам Шестопала, сейчас на рынке Британии подобной услуги нет. Ее внедрение позволит активнее развиваться и получить больше заказов за счет увеличения конверсии клиентов. План на 2019 год – вырасти на 400% в объеме выручки по сравнению с 2018.