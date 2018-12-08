Made in Ukraine. Лучшие новые украинские приложения 2018 года

Целый год НВ следило за выходом украинских мобильных приложений. Мы установили их все и отобрали для вас лучшие.

Украинские разработчики не стоят на месте и несмотря на огромную конкуренцию выпускают интересные и полезные приложения, которые хочется установить и потестировать. Лучшие украинские приложения 2018-го будут про кино, спорт, покупки, sharing economy и осознанное потребление.

Fander (бывший The Movie Expert)

Fander - это Tinder, который подберет вам не пару, а кино на вечер. Принцип действия такой же, как и в социальной сети для знакомств. Вам предлагают карточки с фильмами для просмотра. Те, что вы уже видели вы смахиваете вправо и оцениваете. Те что не видели - влево, и отмечаете хотели бы посмотреть или нет.

Основываясь на предпочтениях Fander все точнее и точнее подбирает фильмы, которые вероятнее всего вам понравится. В его базе больше 12 тысяч фильмов с трейлерами и описаниями.

Android iOS

Costless

Сервис, который сравнивает цены на продукты во всех магазинах Украины. В нем есть корзина покупок, вкладка со всеми акциями, поиск, фильтры, менеджер дисконтных карт и сканнер штрихкодов. Также для пользователей приложения есть система бонусов.

В разработке функция, с помошью которой можно будет из приложения укомплектовать корзину, отправить ее в магазин, приехать и забрать свои покупки.

Android iOS

TravelPost

Сервис для отправки посылок вместе с путешественниками и попутчиками. TravelPost - это альтернатива традиционным почтовым перевозкам. В приложении вы указываете маршрут и цену доставки. Дальше "курьер" находит вас и вы договариваетесь с ним про детали сделки. Сервис поможет сделать доставку дешевле и удобнее, а путешественнику частично компенсировать затраты на дорогу.

В нем есть оценка/отзывы курьеров и клиентов, каждая успешная сделка делает вас надежнее в глазах других пользователей сервиса.

Android iOS

Сортуй

Это приложение поможет начать правильно сортировать мусор и расскажет, куда его потом можно сдать. С помощью Сортуй можно определить, что из вашего мусора может быть переработано второй раз, а что точно пойдет на свалку.

В нем есть интерактивная карта, на которой указаны пункты приема пластика, бумаги, стекла, батареек, бытовой техники, одежды и любого другого мусора.

В нем также постоянно обновляются данные про региональных операторов сортировки и переработки вторсырья, которые принимают нестандартные вещи.

Android iOS

Shafa

Это приложение популярного сайта Шафа, на котором можно купить б/у и новые вещи дешевле, чем в магазине, а также продать одежду и аксессуары, которыми вы не пользуетесь. У него приятный дизайн, разделы для женщин, мужчин и детей, которые делятся на множество подкатегорий.

В поиске есть фильтры по размерам, цене, бренду, состоянию товара, которые помогут сузить поиск до самого необходимого.

Android iOS

BetterMe

Это целых три фитнес-приложения, которые сделали украинские разработчики Genesis. BetterMe: Weight Loss Workouts для женщин, BetterMen: Workout Trainer для мужчин и BetterMe: Calm, Sleep, Meditate - йога для всех.

В каждом из тих приложений разработаны несколько комплексов тренировок и упражнений с видео для занятий дома и в спортзале, для того чтобы держать себя в форме.

Чтобы начать занятия, нужно указать цель тренировки, например, сбросить вес или набрать мышечную массу. Далее нужно указать свою текущую физическую форму и выбрать подходящую для вас диету.