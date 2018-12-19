Запрет не поможет. Facebook следит за пользователями даже после отключения разрешений

Отключение геолокации в приложениях Facebook не помогает прекратить слежку за пользователем соцсети.

При этом для отслеживания Facebook использует IP-адреса, сообщает Gizmodo.

Американская журналистка Александра Королова выяснила это, когда отключила доступ Facebook к своему местоположению всеми возможными способами, но продолжала видеть рекламу на основе местоположения в Facebook. Это было особенно тревожно для Короловой, поскольку она изучала вред, который исходит от рекламы в Facebook для частной жизни.

Королова подумала, что Facebook должен получать информацию о ее местонахождении с IP-адресов, с которых она входила в систему, и которые, по словам Facebook, собирают в целях безопасности. Интересно, что представители Facebook подтвердили, что это именно то, что они делают, и что соцсеть считает это совершенно нормальным.

"Facebook не использует данные Wi-Fi для определения вашего местоположения для рекламы, если у вас отключены службы определения местоположения. Мы используем IP и другую информацию, такую ​​как регистрация и текущий город из вашего профиля. Мы объясняем это людям, в том числе на нашем сайте", - сказал представитель Facebook по электронной почте.

В Facebook полагают, что IP-адрес - это грубое приближение местоположения, которое можно использовать. Чтобы избежать этого, вы можете прекратить использовать приложение Facebook на своем телефоне (где IP-адреса, как правило, более точно сопоставлены) или использовать VPN при входе в Facebook.

"Мы используем местоположение на уровне города и почтового индекса, которое мы собираем с IP-адресов и другой информации, такой как информация о регистрации и текущем городе, из вашего профиля, чтобы гарантировать, что мы предоставляем людям хороший сервис", - сказал представитель Facebook по электронной почте.

Добавим, не так давно Facebook запатентовала приложение под названием Offline Trajectories (Автономные траектории), новую технологию, которая может предсказать ваши маршруты передвижения. Технология будет работать, используя ваши предыдущие данные, а также данные других людей, чтобы угадать ваше следующее местоположение.