Айтишникам могут разрешить выезд за границу во время военного положения. Но есть пара нюансов 24 июня, 11:38 Цей матеріал також доступний українською Украинским программистам могут разрешить выезд за гранницу во время военного положения (Фото:ronstik/Depositphotos)

Замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков рассказал, что программистам могут разрешить краткосрочный выезд из Украины при условии возвращения назад.

В интервью изданию Факты чиновник сообщил, что айтишники не являются приоритетной категорией для мобилизации, к тому же, их отсутствие может нанести существенный ущерб компаниям.

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«Это большая проблема, ведь если есть контракт и заказчик, платящий за большую команду IT-специалистов, и это могут быть сотни тысяч долларов в месяц, а затем из этой команды забирают нескольких ключевых людей, работа может остановиться полностью, — говорит Борняков. — Мы это понимаем, поэтому планируем сделать механизм бронирования через программу Дія».

Работу над механизмом выезда айтишников проводят Минцифры, Минэкономики, Генштаб и Минобороны.

По словам Борнякова, рассматривается схема выезда программистов по предварительному согласованию и на короткий срок.

«Речь идет максимум о двух-трех неделях, но я думаю, что даже если речь пойдет о 5−7 рабочих днях, этого будет достаточно, чтобы решить вопрос и вернуться назад», — сообщил он.

Замглавы Минцифры сообщил, что IT-сфера является мощным подспорьем для экономики. С начала войны многие предприятия этой сферы не только не снизили темпы ведения бизнеса, но и смогли развиваться, принося доход бюджету Украины.

Ранее НВ рассказывал, кому из мужчин призывного возраста можно уезжать из Украины во время военного положения и общей мобилизации. Среди них — опекуны, многодетные родители, люди с инвалидностью, представители определенных профессий (имеют право на временный выезд из Украины), мужчины, имеющие вид на постоянное проживание в других странах и несколько других категорий лиц.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации при СНБО объяснил, что также право на выезд за границу во время войны имеют мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в случае, если они занимаются сбором и перевозкой гуманитарной помощи для украинских военных.

Также за пределы страны временно имеют право выезжать артисты при условии, что собранные средства с концертов и их выступлений направляются на нужды ВСУ. Выезжать могут мужчины, которые учатся в других странах на дневной стационарной форме обучения.

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