Вредят конкуренции. Глава Mozilla прокомментировал переход Microsoft на Chromium

Генеральный директор Mozilla Крис Берд раскритиковал решение Microsoft о переводе браузера Edge на движок Google Chromium с открытым исходным кодом, который является основой браузера Chrome.

По его мнению, "Microsoft передает Google еще больше контроля над онлайн-жизнью", сообщает Engadget.

В своей записи в официальном блоге Mozilla Крист Берд подчеркивает, что "осуждает этот шаг Microsoft", хотя и признает, что он "вполне может иметь смысл" с точки зрения бизнеса. Одновременно с этим Берд призывает пользователей Chrome попробовать Firefox от Mozilla.

Берд полагает, что решение Microsoft отказаться от развития собственного движка EdgeHTML дает Google больше возможностей в одиночку решать, какие возможности и функции будут доступны пользователям Сети.

По словам руководителя Mozilla: "Если у одного продукта, такого как Chromium, достаточно доли на рынке, веб-разработчикам и предприятиям будет проще не беспокоиться о том, что их сервисы и сайты работают с чем-то другим, кроме Chromium". Конечно, это может оказаться фатальным для Mozilla, которая может похвастаться собственным программным обеспечением с открытым исходным кодом Quantum Gecko.

"Использование Firefox помогает веб-разработчикам и компаниям думать не только о Chrome. И это помогает Firefox и Mozilla улучшить общую жизнь в Интернете - больше выбора, больше возможностей безопасности, больше конкуренции", - уверяет Крис Берд.

Google Chrome - безусловно, самый популярный веб-браузер на планете. По данным Statista, он занимает более 67 процентов мирового рынка, при этом Firefox остается на втором месте с чуть менее, чем 11 процентами, а Microsoft Edge уступает Internet Explorer (6,97 процента) и Safari (5,13 процента) - всего 4,24 процента.

Microsoft заявляет, что его обновленный браузер Edge будет доступен на Mac, Windows 7 и Windows 8, а не только на Windows 10. В течение следующего года компания обещает изменения под капотом, которые обеспечат "лучшую совместимость с веб-интерфейсом для наших клиентов и меньшую фрагментацию Интернет для всех веб-разработчиков".