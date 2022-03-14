Украинская платформа для создания сайтов открыла бесплатный доступ для всех, кто создает веб-ресурсы для помощи Украине во время войны 14 марта, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Конструкторы сайтов значительно упрощают создание веб-ресурсов (Фото:Weblium)

Украинская платформа-сайт-билдер Weblium предоставляет бесплатный доступ к максимальному тарифу всем, кто создает сайты поддержки беженцев или другие информационные порталы для борьбы с агрессором.



В Weblium говорят, что хотят поддержать всех разработчиков, которые сейчас пытаются помочь Украине, защищающейся от российской агрессии.

Сейчас одним из популярнейших конструкторов сайтов в Украине является российская компания Tilda.

Такие компании значительно упрощают создание сайта, ведь у них есть готовые адаптивные блоки для разных его частей. С помощью встроенного редактора можно создавать собственные блоки, что ускоряет все процессы разработки.

В Weblium открыт полный бесплатный доступ для каждого разработчика, который хочет создать сайт для поддержки украинских беженцев или информационный ресурс для борьбы с россиянами, отмечают в компании.



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