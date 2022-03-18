Роскомнадзор заявил, что Google и Youtube занимаются терроризмом 18 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською YouTube якобы занял антироссийскую позицию (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Роскомнадзор направил в Google требование, чтобы компания прекратила якобы распространение угроз в сторону россиян на Youtube.

«Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан», — пишет Роскомнадзор в своем Telegram.

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По мнению ведомства, распространение подобных призывов «наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC».

Также там заявили, что социальные сети Facebook, Instagram и Twitter, а также видеохостинг Youtube «стали площадкой для информационных атак на Россию».

«В последние недели американские ИТ-компании, в частности, Meta Platforms Inc. и Google LLC заняли четко выраженную антироссийскую позицию. На принадлежащих данным компаниям интернет-ресурсах развернута целенаправленная кампания по дискредитации российских вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом… Подобные действия Meta Platforms Inc. и Google LLC не только нарушают российское законодательство, но и противоречат общепринятым нормам морали», — пишут в Роскомнадзоре.



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