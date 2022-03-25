Украинские хакеры украли персональные данные почти всех жителей Бурятии. Теперь они взламывают их банковские аккаунты 25 марта, 17:20 Цей матеріал також доступний українською Хакеры взламывают банковские аккаунты жителей Бурятии и направляют вырученные средства на помощь украинским беженцам (Фото:Mika Baumeister / Unsplash)

Украинские хакеры получили персональные данные большинства жителей Бурятии, которые они используют для взлома банковских аккаунтов. Все вырученные средства будут направлены на помощь украинским беженцам.



Об этом рассказывает Медуза.

В середине марта с изданием связались представители «закрытой группы украинского киберсопротивления». Они заявили, что взломали одну из государственных систем Бурятии и получили доступ к универсальному медицинскому личному кабинету (УМЛК), созданному весной 2020 года для учета больных COVID-19, контактных лиц, тех, кто прошел тестирование и приезжих из других регионов, которые должны были оставаться на самоизоляции.

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Таким образом украинские хакеры получили персональные данные — фамилия, имя, отчество, день рождения, телефон и домашний адрес — почти 692 тыс. жителей Бурятии. По состоянию на 1 января 2021 года население региона составляло почти 1 млн человек.

Хакер, связавшийся с Медузой, отметил, что полученные данные «используются для атак на финансовый сектор», а вырученные средства отправляются на еду и одежду для украинских беженцев. Однако он отказался сообщить, сколько денег группировка уже смогла вывести: «Этим занимаются другие активисты, и у них не принято давать какой-либо фидбек о полученных средствах».