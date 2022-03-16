«Россияне, фашисты — это вы!» Хакеры взломали сайты арбитражных судов в России, опубликовав там призывы к импичменту Путина 16 марта, 11:43 Цей матеріал також доступний українською Хакерской атаке подверглись сразу несколько сайтов арбитражных судов в России (Фото:Florian Olivo / Unsplash)

В результате хакерской атаки на главных страницах сайтов арбитражных судов в некоторых регионах России появились призывы к импичменту российского тирана Владимира Путина.

Об этом сообщает Настоящее Время.

Рано утром 16 марта сайты арбитражных судов Приморского, Красноярского и Хабаровского края, Новосибирской и Курской областей, Москвы и пяти регионов Уральского федерального округа перестали работать.

Со временем там появились сообщения, в которых Путина называют «террористом номер 1», а также требования его импичмента, суда в Гааге и свободы для политзаключенных.

«Россияне, фашисты — это вы! Вас е**т который десяток лет, а вы и рады. Как же я вас ненавижу, „дорогие“ соотечественники, мрази, вы виноваты в том, что происходит в России и в Украине!», — заканчивается обращение.

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