В топе — VPN-сервисы. Из российского AppStore исчезло почти 7 тыс. приложений

17 марта, 03:56
Цей матеріал також доступний українською
Сейчас главными приложениями, устанавливаемыми в РФ, являются VPN-сервисы (Фото:Apple)

Сейчас главными приложениями, устанавливаемыми в РФ, являются VPN-сервисы (Фото:Apple)

С момента начала полномасштабной войны против Украины из российского AppStore исчезло 6 982 приложения.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

В общей сложности программы, уже ушедшие из российского App Store, загрузили около 218 миллионов раз.

Сейчас главными приложениями, устанавливаемыми в РФ, являются VPN-сервисы, которые позволят им обходить ограничения местной власти по Instagram, Facebook и другим международным сервисам.

Apple регулярно удаляет устаревшие программы. К 24 февраля из российской версии AppStore было удалено 3404 приложения, что соответствует данным и по другим странам, среди которых Украина и США.

Однако за время полномасштабного вторжения количество исчезнувших приложений значительно превысило средние показатели: россияне остались без доступа к 6982 программам, что на 105% больше, чем за тот же период в феврале.

Sensor Tower
Фото: Sensor Tower
Читайте также:
poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Техно
Рассылка о том как технологии изменяют мир
Каждый понедельник
Редактор: Кирилл Чеботарев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   AppStore VPN Война России против Украины Приложение

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ