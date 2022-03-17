В топе — VPN-сервисы. Из российского AppStore исчезло почти 7 тыс. приложений 17 марта, 03:56 Цей матеріал також доступний українською Сейчас главными приложениями, устанавливаемыми в РФ, являются VPN-сервисы (Фото:Apple)

С момента начала полномасштабной войны против Украины из российского AppStore исчезло 6 982 приложения.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

В общей сложности программы, уже ушедшие из российского App Store, загрузили около 218 миллионов раз.

Сейчас главными приложениями, устанавливаемыми в РФ, являются VPN-сервисы, которые позволят им обходить ограничения местной власти по Instagram, Facebook и другим международным сервисам.

Apple регулярно удаляет устаревшие программы. К 24 февраля из российской версии AppStore было удалено 3404 приложения, что соответствует данным и по другим странам, среди которых Украина и США.

Однако за время полномасштабного вторжения количество исчезнувших приложений значительно превысило средние показатели: россияне остались без доступа к 6982 программам, что на 105% больше, чем за тот же период в феврале.

Фото: Sensor Tower

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