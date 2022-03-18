Останется только телевизор. Youtube в России могут заблокировать уже сегодня 18 марта, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Если этого не случится, то блокировка произойдет до 27 марта (Фото:Rachit Tank / Unsplash)

Youtube в России могут заблокировать до конца следующей недели. Однако это может произойти даже сегодня.

Одно из российских пропагандистских СМИ, ссылаясь на свои источники в Роскомнадзоре, сообщает, что что YouTube в России могут заблокировать уже сегодня, 18 марта. Если этого не случится, то блокировка произойдет до конца следующей недели, то есть 27 марта.

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По словам источника, решение должны были принять еще на прошлой неделе, но, возможно, отложили из-за блокировки Instagram.

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