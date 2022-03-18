Останется только телевизор. Youtube в России могут заблокировать уже сегодня

18 марта, 16:56
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Если этого не случится, то блокировка произойдет до 27 марта (Фото:Rachit Tank / Unsplash)

Если этого не случится, то блокировка произойдет до 27 марта (Фото:Rachit Tank / Unsplash)

Youtube в России могут заблокировать до конца следующей недели. Однако это может произойти даже сегодня.

Одно из российских пропагандистских СМИ, ссылаясь на свои источники в Роскомнадзоре, сообщает, что что YouTube в России могут заблокировать уже сегодня, 18 марта. Если этого не случится, то блокировка произойдет до конца следующей недели, то есть 27 марта.

Видео дня

По словам источника, решение должны были принять еще на прошлой неделе, но, возможно, отложили из-за блокировки Instagram.

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Теги:   YouTube Цензура Война России против Украины

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