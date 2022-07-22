Естественно, за «травлю русских». В оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях заблокировали Google 22 июля, 12:09 Популярнейший поисковик заблокирован на территории ОРДЛО (Фото:google)

О блокировке поисковика сообщили самопровозглашенные главы псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР» — Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

О том, что на территории захваченной Луганской области планируется запрет работы самой популярной поисковой системы в мире, 21 июля сообщил ее самопровозглашенный глава Леонид Пасечник.

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«Война — это не только ракеты, которые летят на наши города, но и шквал фейков и дезинформации, которыми нас закидывают со стороны Украины, — пишет он в своем Telegam. — В этом плане западные интернет-платформы — такие же ракетные системы залпового огня, только — информационного.

Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют. Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит — просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской Народной Республики.



Нам такие информационные прилёты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении."

Этот пост вызвал крайне отрицательную реакцию подписчиков канала. Пасечник отключил комментарии, но посетители микроблога выставили множество осуждающих эмодзи.

Вслед за луганским коллегой о блокировке Google сообщил и глава т.н. Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Руководство России и Донецкой Народной Республики предпринимает шаги по комплексному обеспечению безопасности и всесторонней защите населения Донбасса. Сегодня Запад и Украина оказывают беспрецедентное давление на Республику и создают угрозы как для физической, так и для психологической безопасности, — пишет он. — Цель этого давления — запугать жителей Донецкой Народной Республики, сломить их дух.

Мы уверены, что им этого не удастся, потому что русский дух сломить невозможно, но и бездействовать в такой ситуации тоже нельзя.



Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи — поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса.



Это началось далеко не вчера. Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий."

Блокировка сервиса, отказывающегося удалять невыгодные России материалы и борющегося с фейками о войне в Украине — еще один шаг к формированию закрытого, цензурируемого информационного пространства на территории федерации и в захваченных ею регионах.

Ранее НВ Техно писал о о том, что Google, в отличие от российского Яндекс, не умалчивал зверства российских военных на территории Украины.





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