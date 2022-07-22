Естественно, за «травлю русских». В оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях заблокировали Google
Популярнейший поисковик заблокирован на территории ОРДЛО (Фото:google)
О блокировке поисковика сообщили самопровозглашенные главы псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР» — Леонид Пасечник и Денис Пушилин.
О том, что на территории захваченной Луганской области планируется запрет работы самой популярной поисковой системы в мире, 21 июля сообщил ее самопровозглашенный глава Леонид Пасечник.
«Война — это не только ракеты, которые летят на наши города, но и шквал фейков и дезинформации, которыми нас закидывают со стороны Украины, — пишет он в своем Telegam. — В этом плане западные интернет-платформы — такие же ракетные системы залпового огня, только — информационного.
Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют. Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит — просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской Народной Республики.
Нам такие информационные прилёты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении."
Этот пост вызвал крайне отрицательную реакцию подписчиков канала. Пасечник отключил комментарии, но посетители микроблога выставили множество осуждающих эмодзи.
Вслед за луганским коллегой о блокировке Google сообщил и глава т.н. Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Руководство России и Донецкой Народной Республики предпринимает шаги по комплексному обеспечению безопасности и всесторонней защите населения Донбасса. Сегодня Запад и Украина оказывают беспрецедентное давление на Республику и создают угрозы как для физической, так и для психологической безопасности, — пишет он. — Цель этого давления — запугать жителей Донецкой Народной Республики, сломить их дух.
Мы уверены, что им этого не удастся, потому что русский дух сломить невозможно, но и бездействовать в такой ситуации тоже нельзя.
Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи — поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса.
Это началось далеко не вчера. Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий."
Блокировка сервиса, отказывающегося удалять невыгодные России материалы и борющегося с фейками о войне в Украине — еще один шаг к формированию закрытого, цензурируемого информационного пространства на территории федерации и в захваченных ею регионах.
Ранее НВ Техно писал о о том, что Google, в отличие от российского Яндекс, не умалчивал зверства российских военных на территории Украины.
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