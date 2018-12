В Instagram появилась функция голосовых сообщений

Социальная сеть Instagram сообщает, что все пользователи теперь могут обмениваться голосовыми сообщениями.

Чтобы отправить сообщение необходимо зажать иконку с микрофоном с личных сообщениях.

"Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения в Direct", - заявили в Instagram.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO