В Facebook заявили о возможной утечке фото 6,8 млн пользователей

Из-за бага в API социальной сети Facebook фотографии 6,8 млн пользователей, скрытые настройками приватности или неопубликованные, стали доступны разработчикам сторонних приложений.

Об этом говорится в официальном блоге технического директора Facebook Томера Бара.

Согласно сообщению, ошибка в API позволила разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в том числе к загруженным в Facebook, но не опубликованным, а также к изображениям в Facebook Marketplace и Stories. Facebook считает, что из-за бага могли пострадать до 6,8 млн пользователей. Доступ к фото могли получить до 1500 приложений от 876 разработчиков.

"Мы исправили эту ошибку, но из-за нее некоторые сторонние приложения могли получить доступ к расширенной коллекции фотографий, чем полагается, в течение 12 дней с 13 по 25 сентября 2018 года", - заявил главный разработчик Facebook.

Ранее британские законодатели обнародовали служебную переписку Facebook, согласно которой в 2015 году социальная сеть предоставила избранным компаниям, таким как Netflix и Airbnb, привилегированный доступ к данным пользователей.