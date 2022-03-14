Meta запретила желать смерти Путина в Facebook и Instagram

14 марта, 17:54
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Несколько дней назад Meta позволила желать смерти российским оккупантам и Путину (Фото:REUTERS/Stephen Lam)

Несколько дней назад Meta позволила желать смерти российским оккупантам и Путину (Фото:REUTERS/Stephen Lam)

Корпорация Meta Platforms запретила пользователям Facebook и Instagram желать смерти главам государств на своих площадках.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо сотрудникам компании от вице-президента Meta Ника Клегга.

«Meta выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских на нашей платформе», — пишет он.

Клегг подчеркивает, что разрешение использовать «хейт спич» в отношении российских военных «не должно быть истолковано как попустительство к насилию в отношении россиян в целом».

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Теги:   Facebook Instagram Meta Война России против Украины

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