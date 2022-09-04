Оккупанты выдали координаты военной базы украинским хакерам, которые выдавали себя за привлекательных женщин — FT 4 сентября, 17:51 Украинские хакеры успешно ведут кибервойну против государства-агрессора России (Фото:News Mag / Flickr)

Украинские хакеры установили координаты российской военной базы вблизи временно захваченного Мелитополя по фотографиям, используя фейковые аккаунты в соцсетях.

Об этом IT-специалист и создатель группы Hackyourmom Никита Кныш (до начала полномасштабной войны возглавлял компанию HackControl) рассказал в интервью Financial Times, опубликованном в воскресенье, 4 сентября.



Видео дня

По его словам, хакеры использовали фейковые профили привлекательных женщин в Facebook и российских соцсетях и обманом заставили оккупантов присылать им фотографии, которые позже геолоцировали и отправили украинским военным. Через несколько дней база была уничтожена украинской артиллерией.

Читайте также: Юрий Щиголь Первая в мире полномасштабная кибервойна происходит сейчас в Украине

Хакеры из Hackyourmom также взломали тысячи камер видеонаблюдения в Беларуси и на временно захваченных украинских территориях и написали код, который позволил отделить обычный трафик от передвижения военной техники, а данные передавали военнослужащим. Они до сих пор следят за взломанными камерами и поделились с FT недавним изображением российского военного корабля в порту оккупированного Севастополя.

Также команда Кныша причастна к показу сюжетов об убитых оккупантами мирных жителях по российским телеканалам, выводу из строя российских сайтов, утечке баз данных российских военных подрядчиков, задержке десятков рейсов в Россию из-за ложных угроз взрыва и другим хакерским атакам. FT пишет, что чиновники и другие хакеры подтвердили изданию некоторую информацию, которой поделился Кныш.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.