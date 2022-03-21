Артисты, инфлюэнсеры и политики. Украинцы создали сайт, где перечислены предатели страны

21 марта, 06:04
Цей матеріал також доступний українською
Информация на сайте постоянно обновляется. (Фото:скриншот НВ)

Информация на сайте постоянно обновляется. (Фото:скриншот НВ)

Украинский ресторатор и менеджер группы TVORCHI Петр Заставный создал сайт, на котором перечислены предатели страны.

На сайте можно найти три списка – артисты, инфлюэнсеры и политики. Наряду с каждым именем можно найти объяснение, что делал тот или иной человек в интересах России.

Среди артистов там можно увидеть Регину Тодоренко, Ани Лорак, Снежану Егорову, Тимати, Джигана, Басту, Светлану Лободу, Таисию Повалий и других.

Видео дня

В списке инфлюэнсеров есть София Стужук, Борис Корчевников и многих российских звезд Instagram.

Самые громкие имена среди политиков – Нестор Шуфрич, Евгений Мураев, Елена Бондаренко, Илья Кива, Дмитрий Спивак.

Информация постоянно обновляется, поэтому списки являются неполными.

Читайте также:
Зеленский поблагодарил Милу Кунис и Эштона Кутчера: они собрали $35 млн для украинцев, спасающихся от войны
poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Техно
Рассылка о том как технологии изменяют мир
Каждый понедельник
Редактор: Кирилл Чеботарев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Instagram Знаменитости Артисты Политика Инфлюэнсер Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ