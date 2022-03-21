Артисты, инфлюэнсеры и политики. Украинцы создали сайт, где перечислены предатели страны 21 марта, 06:04 Цей матеріал також доступний українською Информация на сайте постоянно обновляется. (Фото:скриншот НВ)

Украинский ресторатор и менеджер группы TVORCHI Петр Заставный создал сайт, на котором перечислены предатели страны.

На сайте можно найти три списка – артисты, инфлюэнсеры и политики. Наряду с каждым именем можно найти объяснение, что делал тот или иной человек в интересах России.

Среди артистов там можно увидеть Регину Тодоренко, Ани Лорак, Снежану Егорову, Тимати, Джигана, Басту, Светлану Лободу, Таисию Повалий и других.

Видео дня

В списке инфлюэнсеров есть София Стужук, Борис Корчевников и многих российских звезд Instagram.

Самые громкие имена среди политиков – Нестор Шуфрич, Евгений Мураев, Елена Бондаренко, Илья Кива, Дмитрий Спивак.

Информация постоянно обновляется, поэтому списки являются неполными.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.