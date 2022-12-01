Starlink в Украине подорожает почти в два раза — FT 1 декабря, 00:47 Стоимость Starlink для пользователей в Украине возросла (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Цены на устройства связи Starlink в Украине выросли почти вдвое, — об этом пишет Financial Times в среду, 30 ноября.

FT отмечает, что, судя по данным на сайте компании SpaceX, терминалы Starlink вырастут в цене для новых украинских потребителей до 700 долларов. Издание сослалось на украинских пользователей, которые сообщили, что раньше в этом году цена составляла около 385 долларов.



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По данным FT, потребительская стоимость ежемесячной подписки на Starlink в День Независимости Украины упала примерно со 100 до 60 долларов, а сейчас вырастет до 75 долларов. Цены возросли также в Польше, где, как сообщает издание, Starlink используют многие украинцы, но не менялись в Словакии и большинстве других европейских стран. Глава SpaceX Илон Маск не ответил на запрос издания о комментарии.



FT уточняет, что неизвестно, изменились ли цены для украинского правительства. Источник издания сказал, что в ходе переговоров SpaceX с Министерством обороны США в октябре компания попросила Вашингтон платить 4500 долларов в месяц за каждый терминал для Украины. Представитель Пентагона сообщил, что ведомство связалось со SpaceX, но не уточнил подробности переговоров. Он также подчеркнул, что для США и Украины спутниковая связь является важнейшим средством на поле боя.



Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина попросит иностранных партнеров помочь с финансированием терминалов Starlink, если компания SpaceX будет требовать оплату. Он также сообщал, что Украина находится в прямом контакте с Маском для обсуждения оплаты Starlink.

Ранее Илон Маск говорил, что SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование терминалов, который направляла в Пентагон в сентябре — еще до начала публикации бизнесменом скандальных твитов о «мирном плане» для Украины. В компании Маска сообщали, что использование Starlink в Украине будет стоить еще более $120 млн до конца года и около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.



В первые дни полномасштабной войны глава Минцифры Михаил Федоров обратился к Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.

