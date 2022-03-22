Для координации гуманитарной помощи. В Украине запустили платформу СпівДія для волонтеров и нуждающихся 22 марта, 13:18 Цей матеріал також доступний українською Нвая платформа позволяет уростить взаимодействие волонтеров и нуждающихся в помощи (Фото:СпівДія)

В Украине создана СпівДія — официальная платформа для объединения волонтерских и государственных инициатив по гуманитарной помощи во время войны.

СпівДія — инициатива волонтеров и органов государственной власти, вона гарантирует безопасность и предоставляющим помощь, и получателям.

Волонтерское объединение СпівДія координируется Офисом Президента Украины совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством здравоохранения Украины и Министерством молодежи и спорта Украины.

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Создание платформы инициировали волонтеры и Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам для эффективной организации помощи населению.

На базе платформы проходит взаимодействие физических лиц, волонтерских организаций и фондов. Верифицированные волонтеры в режиме реального времени помогают гражданам — собирают информацию о потребностях и имеющихся ресурсах, оперативно отправляют гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается.

Сообщается, что в ближайшее время на базе молодежных центров и общественных организаций будут открыты Співдія Хабы для быстрого взаимодействия с нуждающимися и создания дополнительных социальных сервисов.

Какую помощь можно получить:

Гуманитарная помощь: еда, средства гигиены, одежда, матрасы, бытовая техника и т. д.

Медицинские ресурсы: лекарства и оборудование.

Добровольное личное участие и имущественная помощь: привлечение волонтеров, предоставление складов, транспорта.



Финансовая помощь: перечисление средств на закупку необходимых ресурсов.



Сервисная помощь: участие водителей-мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет, которые пересекают границу в ходе международных грузовых автомобильных перевозок и могут подавать заявки на выезд за границу для перевозки гуманитарных грузов.



Граждане или организации, нуждающиеся в помощи, могут заполнить соответствующую форму на сайте.

В дальнейшем специалисты Координационного хаба позвонят по телефону для подтверждения запроса. Заявки обрабатываются в порядке критичности и времени.

Физические лица или волонтерские организации, имеющие гуманитарные или медицинские ресурсы, тоже могут предложить помощь, сконтактировавшись через платформу со специалистами Координационного хаба.

Владельцы транспортных средств, физические лица или транспортные компании могут предоставить легковые автомобили, фуры, автобусы и микроавтобусы, а также зарегистрироваться в качестве водителей для перевозки между странами, или в горячие точки по своей области, городу или селу. А также — в точки без активных боевых действий.

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