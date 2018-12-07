Snapdragon для Windows. Компания Qualcomm представила новый процессор

На своем саммите компания Qualcomm показала платформу 8cx для ноутбуков с Windows 10, то есть для Always Connected PC.

Ранее слухи называли чип Snapdragon 1000, но, Qualcomm решила назвать новинку не так, как обычные процессоры для смартфонов, пишет Engadget.

В конфигурацию новой платформы входят вычислительные ядра Kryo 495, GPU Adreno 680, сигнальный процессор Hexagon 690, процессор обработки изображений Spectra 390 и модем Snapdragon X24.

Как и недавно представленный Snapdragon 855, Snapdragon 8cx построен на 7-нм процессе - лучшем в вычислительном пространстве, согласно данным компании. Этот чип должен обеспечивать намного лучшую мощность и, возможно, более длительный срок службы батареи. 8cx также предназначен для безвентиляторных ноутбуков, чтобы сохранять эти устройства достаточно тонкими и легкими.

Внутри 8cx появился совершенно новый графический процессор Adreno 680 Extreme, который, как уверяет Qualcomm, работает в два раза быстрее, чем графический процессор Adreno на Snapdragon 850, и в 3,5 раза быстрее, чем первые ПК Snapdragon с использованием чипсета 835. Кроме того, Adreno 680 должен быть на 60% более энергоэффективным, чем графический чип 850.

Совместимость приложений также улучшается, по крайней мере, частично, потому что разработчики приложили больше усилий для перевода программного обеспечения под подобные ноутбуки. На данный момент, по крайней мере, Qualcomm заявила, что тестирует передачу Chromium в ARM, и подтвердила, что Firefox создала для этих машин версию браузера с одноранговой поддержкой ARM.

В дополнение ко всем этим улучшениям Qualcomm также обещает многодневное время автономной работы с помощью Snapdragon 8cx. Учитывая, что компания обещает до 20 и 25 часов на ноутбуках с использованием Snapdragon 835 и 850 соответственно, идея работы ноутбуков несколько дней не кажется слишком странной.

Ранее НВ сообщало, что компания Qualcomm на ежегодном Snapdragon Summit на Гавайях представила флагманский процессор Snapdragon 855. Это чип, который почти наверняка появится в первой волне телефонов 5G. Qualcomm заявила, что эта новая платформа будет поддерживать скорость загрузки "multi-gigabit" в сетях 5G.