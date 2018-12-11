Сериалы и томос. Поисковик Google назвал топ-запросы 2018 года в Украине

Компания составила итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей Google за 2018 год.

Украинцы искали спортивную информацию, новые фильмы и сериалы, а также пытались выяснить, что такое томос и почему в Одессе выпал желтый снег, сообщили в пресс-службе Google.

Самым популярным поисковым запросом 2018 года в Google Украина стал "ЧМ 2018" – чемпионат мира по футболу. На второй позиции ‒ новый сезон сериала "Мажор", а на третьей ‒ конкурс Евровидение-2018. Кроме того, украинских пользователей Google традиционно интересовали новые фильмы года, сериалы "Школа" и "Полицейский с Рублевки" и Олимпиада 2018.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о трагически погибшей актрисе "Дизель Шоу" Марине Поплавской. Кроме того, в 2018 году украинцы искали информацию о Егоре Криде, Иосифе Кобзоне, Борисе Апреле/Зиандже, американском репере Xxxtentacion и выдающемся ученом Стивене Хокинге, а также о Меган Маркл.

В категории "Фильмы" в этом году украинцы чаще всего искали в Google новый фильм из вселенной Marvel "Веном". В целом, продолжения популярных фильмов традиционно вызывают высокий интерес украинских пользователей, таковых в первой десятке семь; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google попала украинская комедия "Скажене весілля".

Лидером в категории телевизионных шоу стал конкурс Евровидение-2018, а из сериалов украинцев больше всего заинтересовали новые сезоны криминальной драмы "Мажор", сериала про жизнь современных школьников "Школа" и комедии "Полицейский с Рублевки".

"Покупкой года" в Украине стала игрушка бейблэйд; также украинцы интересовались приобретением цифрового тюнера Т2, билетов на поезд и биткойна.

В 2018 году украинцы задавали Google самые разные вопросы. В уходящем году пользователи чаще всего хотели узнать, как скачать видео с YouTube, сделать слайм и подключить Т2. Интересовались, почему задерживают пенсию, мясо коровы называется говядиной и в Одессе выпал желтый снег. А также пытались выяснить, что такое биткоин, корь, томос и реинтеграция.

Самые популярные запросы:

ЧМ 2018

Мажор 3 сезон

Евровидение 2018

Школа 2 сезон

Полицейский с Рублевки 3 сезон

Кемерово

Фильмы 2018

Марина Поплавская

Холостяк 8

Олимпиада 2018

Ларри Пейдж и Сергей Брин основали компанию Google в сентябре 1998 года. Сегодня в компании работает более 50 000 сотрудников по всему миру. В октябре 2015 компания Google вошла в состав холдинговой компании Alphabet.