Из-за глобального сбоя Amazon не работает ряд сайтов и приложений
В Amazon произошел сбой (Фото: REUTERS / Lee Smit)
Тысячи пользователей сообщили о повторных сбоях в работе Amazon. Кроме того, оружия фиксируют и в работе онлайн-сервисов Delta, Snapchat, Google и Venmo, сообщает CNN, сообщает CNN.
После предыдущих сообщений о том, что причина масштабного глобального сбоя была в основном устранена, утром 20 октября компания Amazon признала, что ее сервисы, которые поддерживают работу некоторых из самых популярных в мире приложений и веб-сайтов, снова работают нестабильно.
Более 10 300 пользователей сообщили о сбоях в работе Amazon, и 7 400 пользователей сообщили о сбоях в работе Snapchat.
Сбои, вероятно, вызваны проблемой в Amazon Web Services (AWS), которая предоставляет инфраструктуру, которая является основой значительной части современного интернета.
Amazon сообщила, что последние сбои возникли из-за ее сети Elastic Compute Cloud (EC2), виртуальной машины, которая позволяет клиентам создавать облачные приложения и быстро увеличивать или уменьшать объем необходимых вычислительных ресурсов.
По словам компании, специалисты уже имеют план для того, чтобы исправить ситуацию.
Amazon Web Services (AWS) — это облачное подразделение компании Amazon, чья инфраструктура поддерживает миллионы веб-сайтов и платформы крупных компаний.
Многие популярные мобильные приложения работают именно на серверах AWS. В своей последней публикации на странице статуса сервиса AWS подтвердил «значительное количество ошибок при запросах» к одному из его сервисов. По сообщениям пользователей, сбой AWS также повлиял на работу банковских приложений.
Тысячи клиентов Lloyds, Halifax и Bank of Scotland сообщили о проблемах со входом в онлайн-банкинг и мобильные приложения, а также об отклоненных карточных платежах.