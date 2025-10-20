Из-за глобального сбоя Amazon не работает ряд сайтов и приложений

Тысячи пользователей сообщили о повторных сбоях в работе Amazon. Кроме того, оружия фиксируют и в работе онлайн-сервисов Delta, Snapchat, Google и Venmo, сообщает CNN , сообщает CNN .

После предыдущих сообщений о том, что причина масштабного глобального сбоя была в основном устранена, утром 20 октября компания Amazon признала, что ее сервисы, которые поддерживают работу некоторых из самых популярных в мире приложений и веб-сайтов, снова работают нестабильно.

Более 10 300 пользователей сообщили о сбоях в работе Amazon, и 7 400 пользователей сообщили о сбоях в работе Snapchat.

Сбои, вероятно, вызваны проблемой в Amazon Web Services (AWS), которая предоставляет инфраструктуру, которая является основой значительной части современного интернета.

Amazon сообщила, что последние сбои возникли из-за ее сети Elastic Compute Cloud (EC2), виртуальной машины, которая позволяет клиентам создавать облачные приложения и быстро увеличивать или уменьшать объем необходимых вычислительных ресурсов.

По словам компании, специалисты уже имеют план для того, чтобы исправить ситуацию.

Amazon Web Services (AWS) — это облачное подразделение компании Amazon, чья инфраструктура поддерживает миллионы веб-сайтов и платформы крупных компаний.

Многие популярные мобильные приложения работают именно на серверах AWS. В своей последней публикации на странице статуса сервиса AWS подтвердил «значительное количество ошибок при запросах» к одному из его сервисов. По сообщениям пользователей, сбой AWS также повлиял на работу банковских приложений.

Тысячи клиентов Lloyds, Halifax и Bank of Scotland сообщили о проблемах со входом в онлайн-банкинг и мобильные приложения, а также об отклоненных карточных платежах.