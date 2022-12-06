Кремль горит: на российских сайтах появились поздравления с Днем ВСУ 6 декабря, 21:53 6 декабря Украина празднует День ВСУ (Фото:Ukraine NOW / Telegram)

На российских сайтах во вторник, 6 декабря, появились поздравления защитников Украины с Днем ВСУ.

Как сообщает Ukraine Now, открытка с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским на фоне горящего Кремля появилась на сайте Росводоканала. На сайте так называемой Донецкой железной дороги подконтрольной оккупантам террористической группировки «ДНР» появилась надпись «Поздравляем ВСУ с праздником. До встречи!». На сайте российского военного завода имени Калинина тоже появилось поздравление с Днем ВСУ.



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Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщали, что за ноябрь украинская IT-армия парализовала работу больше 900 онлайн-ресурсов страны-агрессора, среди которых Центральный банк, Ozon, российские военторги, магазины дронов и радиоустройств.



Во вторник, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины.