Молодец, утка! Конкурент Google будет занижать рейтинг сайтов, распространяющих российскую пропаганду
DuckDuckGo — один из главных конкурентов поисковика Google (Фото:Dawit / Unsplash)
Поисковик DuckDuckGo в рамках борьбы с российской пропагандой будет занижать рейтинг сайтов, которые публикуют дезинформацию.
«Как и многих других, меня тошнит от вторжения россии в Украину и гигантского гуманитарного кризиса, который развивается из-за этого. Мы в DuckDuckGo запускаем обновления поиска, снижающие рейтинг сайтов, связанных с российской дезинформацией», — отметил в твиттере глава компании Габриэль Вайнберг.
Помимо этого, в поисковике появятся новые новостные блоки в верхней части окна, где их лучше всего видно. Это сделано, чтобы выделять качественную и правдивую информацию об актуальных событиях.
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