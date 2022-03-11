Молодец, утка! Конкурент Google будет занижать рейтинг сайтов, распространяющих российскую пропаганду 11 марта, 19:52 Цей матеріал також доступний українською DuckDuckGo — один из главных конкурентов поисковика Google (Фото:Dawit / Unsplash)

Поисковик DuckDuckGo в рамках борьбы с российской пропагандой будет занижать рейтинг сайтов, которые публикуют дезинформацию.



«Как и многих других, меня тошнит от вторжения россии в Украину и гигантского гуманитарного кризиса, который развивается из-за этого. Мы в DuckDuckGo запускаем обновления поиска, снижающие рейтинг сайтов, связанных с российской дезинформацией», — отметил в твиттере глава компании Габриэль Вайнберг.

Помимо этого, в поисковике появятся новые новостные блоки в верхней части окна, где их лучше всего видно. Это сделано, чтобы выделять качественную и правдивую информацию об актуальных событиях.



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