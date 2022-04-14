Удар от Times New Roman и Arial. Самые популярные шрифты стали недоступными для россиян

14 апреля, 10:54
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Шрифт Times New Roman является одним из самых используемых в мире (Фото:Wikimedia)

Шрифт Times New Roman является одним из самых используемых в мире (Фото:Wikimedia)

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Американская компания Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла доступ к библиотеке для российских пользователей.

Сайт компании все еще работает в России, однако при попытке открыть библиотеку шрифтов, российский пользователь увидит сообщение о запрете доступа, сообщает Медуза со ссылкой на Ведомости.

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Шрифты Monotype уже более 40 лет применяются во всех популярных ОС Microsoft и Apple. Также российский ГОСТ рекомендует оформлять документы шрифтами Times New Roman, Arial, Verdana и Calibri.

Отмечается, что закрытие доступа к каталогу шрифтов не является полным запретом для российских пользователей на их использование. Однако, юристы, опрошенные изданием, подозревают, что уже скоро и эта ситуация может измениться.

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Теги:   Война в Украине Запрет Война России против Украины

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