Повреждены и уничтожены более 150 объектов. Украинский культурный фонд создал интерактивную карту культурных потерь

6 апреля, 14:20
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Активисты укрепляют памятник Богдану Хмельницкому в Киеве (Фото:Александр Медведев / НВ)

Активисты укрепляют памятник Богдану Хмельницкому в Киеве (Фото:Александр Медведев / НВ)

Украинский культурный фонд (УКФ) создал интерактивную Карту культурных потерь, которая демонстрирует масштаб разрушения памятников в результате вторжения России в Украину.

По предварительным подсчетам, по состоянию на 1 апреля 2022 года, частично повреждены или полностью уничтожены более 150 различных памятников и объектов культуры.

К наполнению карты может присоединиться любой желающий, отмечает УКФ. Если вы стали свидетелями повреждения или уничтожения культурного наследия во время вооруженной агрессии РФ против Украины, присылайте доказательства Министерству культуры и информационной политике. После подтверждения информации данные будут отображены на этой интерактивной карте.

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Теги:   Культура Война в Украине Украинский культурный фонд Война России против Украины

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