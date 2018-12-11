Потеря рынка. Суд запретил Apple импортировать старые iPhone в Китай

Производитель процессоров Qualcomm смог добиться запрета на импорт в Китай ряда моделей смартфонов Apple: от iPhone 6S до iPhone X.

Это ограничение затронет только внутренний китайский рынок, но окажет серьезное влияние на бизнес Apple, пишет The Verge.

Qualcomm пытается запретить продажи iPhone в Китае уже более года, после попытки запретить продажи в США. Эти запреты являются лишь частью длительной юридической битвы, в ходе которой Apple обвиняет производителя чипов в том, что Qualcomm использует свое доминирование на рынке для необоснованного повышения цен, а Qualcomm утверждает, что Apple украла исходный код Qualcomm, чтобы поделиться с конкурирующим поставщиком модемов Intel.

Суд постановил, что Apple нарушает патенты на программы, принадлежащие Qualcomm, которые связаны с изменением размеров изображений и управлением приложениями, что означает, что Apple может легко обновить свое программное обеспечение, чтобы обойти судебный запрет.

В свою очередь, Apple преуменьшает значение этого решения, отмечая, что iOS 12 избегает патентного конфликта. Компания также сообщила, что все еще продает устройства в Китае.

"Qualcomm заявляет о трех патентах, которые они никогда не получали ранее, в том числе один, который уже был признан недействительным" − указали в компании.

Apple утверждает, что указанные патенты не распространяются на последнюю операционную систему, которая устанавливается на все новые iPhone. Компания уже подала апелляцию на решение суда о запрете на продажу iPhone в Китае.

"Попытка Qualcomm запретить наши продукты является еще одним отчаянным шагом со стороны компании, чьи незаконные действия расследуются регуляторами по всему миру", - говорится в комментарии Apple. У этой точки зрения есть подтверждение: Qualcomm уже оштрафован на сотни миллионов долларов за злоупотребление своей современной монополией в том же Китае.

После того, как Qualcomm объявила о решении китайского суда, акции Apple на бирже в Нью-Йорке потеряли 1,7%. Интересно, что в ноябре 2018 года глава Qualcomm заявил о скором примирении с Apple.