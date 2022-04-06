На Reddit прошла масштабная «битва пикселей». Не обошлось и без украинского следа 6 апреля, 15:25 Цей матеріал також доступний українською Украинский уголок на большом холсте (Фото:скриншот НВ)

В начале апреля Reddit перезапустил раздел Place — интерактивное графическое полотно, на котором пользователи в течение четырех дней меняли цветные пиксели и вели битвы за место на нем. Украинцы оставили на нем свое послание миру.

Правила достаточно просты — в течение нескольких дней пользователи могли менять цвет пикселей на большом цифровом холсте. Каждый пользователь мог заменить цвет одного пикселя каждые пять минут. Через несколько дней раздел закрывается (в этом году r/place работал с 1 по 4 апреля), и в результате остается большая цифровая картина.

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За три дня более миллиона человек загрузили 16 миллионов пикселей. Впервые с 2017 года r/place вернулся и стал еще одним цифровым фронтом солидарности с Украиной, отмечает Mashable.

Как выглядит законченное полотно / Фото: reddit/places

Картина в оригинальном размере.

«Когда Reddit снова анонсировал r/place, я знал, что Украина должна быть представлена должным образом. Я связался с несколькими людьми из Украины — и после этого нас завалили сообщениями», — признается один и модераторов раздела u/anondeadpixel.

Чтобы создать и, самое главное, сохранить изображение на цифровом холсте, нужны усилия большого количества людей, ведь нужно не только «нарисовать» то, что хочется, но и «защитить» работу от «захватчиков». Иногда пользователи даже объединяются с другими группами в ситуативные союзы, чтобы защищать свои места на холсте от координированных атак — место ограничено, поэтому пользователи активно борются за доступную территорию.

Сначала украинцы нарисовали огромный флаг Украины, «захватив» несколько других работ. Это вызвало сопротивление некоторых пользователей, поэтому модераторы раздела placeukraine пообещали, что будут заниматься координацией «украинского» уголка, чтобы проконтролировать, что украинская картина не будет «нападать» на другие.

Спустя четыре дня за Украиной закрепился левый верхний угол полотна. На фоне сине-желтого флага можно увидеть украинский герб, Владимира Зеленского, ссылку на сайт фонда Вернись живым, надпись «Слава Украине», истребитель Призрака Киева, Байрактар, трактор, тянущий российский танк, иконку украинской киберспортивной команды NAVI, козака, сталкера, значок мира и Софийский собор.

Украинский уголок на холсте / Фото: скриншот НВ/reddit/places

В первые дни на украинском флаге было много надписей Fuck Putin, но впоследствии пользователи решили, что упоминание российского президента на фоне символа Украины портит общую картину.

Также украинцы, кажется, заключили союз с французами, поскольку возле флага появился портрет Марианны — французского символа свободы. Цвет ее кепки вместо традиционного красного стал желто-синим.

В какой-то момент на полотно пришли россияне и попытались разрушить изображение Зеленского, но украинские пользователи сумели защитить его.

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