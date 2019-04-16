Перепутали. Алгоритмы Youtube приняли пожар в Нотр-Даме за теракты 11 сентября
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IT-индустрия

Вчера, 15:27

Перепутали. Алгоритмы Youtube приняли пожар в Нотр-Даме за теракты 11 сентября

Перепутали. Алгоритмы Youtube приняли пожар в Нотр-Даме за теракты 11 сентября - фото

Скриншот

Фрагмент трансляции канала CBS

Механизм проверки видеосервиса YouTube принял видео горящего собора Парижской Богоматери в Париже за фейк, связанный с терактами 11 сентября.

Из-за этой ошибки под прямыми трансляциями с места пожара появлялась историческая справка о терактах в США, сообщает The Verge

Под прямыми трансляциями из CBS и других новостных программ зрители увидели пояснение, которое касалось 11 сентября 2001 года. Эти два события совершенно не связаны, и нет никаких признаков того, что пожар в Нотр-Дам является результатом терроризма или даже преднамеренного поджога.

Упоминание терактов 9/11 было видно ниже прямых трансляций на каналах CBS News, NBC News и France 24 в понедельник днем, прежде чем его удалили. В то же время, под трансляциями ABC News, Fox News и других подобной информации не было.

Упоминание событий 11 сентября 2001 года является частью усилий YouTube по проверке фактов, направленных на предотвращение распространения на платформе теорий дезинформации и заговора. 

Эти информационные подсказки показывают подробности из Википедии и других источников, таких как Британская энциклопедия, поскольку вокруг подобных событий образовалось много теорий заговора. Но странно, что алгоритм компании связывает ночной пожар с 11 сентября. 

"Эти панели запускаются алгоритмически, и наши системы иногда делают неправильный выбор. Мы отключаем эти панели для прямых трансляций, связанных с пожаром", - сказал представитель YouTube. 

В то же время, YouTube правильно и быстро определил пожар в соборе Нотр-Дам как важную новость, поэтому стал выдавать новостные выпуски в верхней части результатов поиска. Так что эта часть алгоритма работала как задумано.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.


Теги:   Пожар собор Нотр-Дам Искусственный интеллект YouTube

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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