Перемога. Украина впервые вошла в Топ-20 стран - потребителей контента PornHub

Один из крупнейших порносайтов в мире PornHub опубликовал статистику за 2018 год. На этот раз SMM-щики сайта детально описали запросы украинцев, поскольку наша страна вошла в число тех, кто генерирует больше всего трафика для PornHub.

Стоило отечественным операторам мобильной связи внедрить 4G-покрытие в начале 2018-го, как украинцы стали бить рекорды по онлайн-траффику на международных сайтах. Правда, пользователи из Украины теперь лидируют не в количестве посещений веб-страницы энциклопедии Британника, а на самом популярном мировом порносайте PornHub.

Страшно представить, что будет, когда Илон Маск запустит свой глобальный бесплатный скоростной интернет.

Что случилось?

Традиционно, в декабре, PornHub опубликовал статистику посещений сайта за год. Данные интересны не только тем, что за 2018 год порносайт посетили 33,5 млрд раз, но и тем, что впервые в топ-20 стран, которые генерируют больше всего трафика вошла Украина.

Наша страна добавила 11 позиций и вышла на 16 место среди лидеров по посещению PornHub. В честь этого, сайт добавил плашку с расширенным анализом запросов украинских пользователей.

В поиске чаще всего фигурировали слова “anime”, “sex”, “bdsm”, “orgasm”, “russian”, а пять самых популярных категорий составили “Hentai”, “Milf”, “Anal”, “Cartoon”, “Mature”. Самыми просматриваемыми порноактрисами у украинцев были популярные среди интернет-мемов Саша Грэй и Эльза Джин.

Международная панорама

Что касается международной статистики, PornHub продолжает наращивать мощности и становиться одним из самых больших агрегаторов контента в интернете.

На сайте подсчитали, что каждый день к ним заходят около 92 млн людей, что равняется суммарному населению Польши, Австралии и Канады. А чтобы посмотреть все 4,8 млн видео на PornHub вам придется потратить около 1 млн часов или 115 лет.

Самыми популярными запросами 2018-го стали “Stormy Daniels”, “Fortnite”, “4K”, “Romantic”, “Trans”.

Примечательно, что в этом году на 3% больше женщин стали смотреть порно, но мужчины до сих пор составляют абсолютное большинство - 71%.

Наиболее распространенным устройством, с которого заходят на PornHub остается смартфон, - 71,6%, поскольку количество визитов с персонального компьютера упало на 18%.

Ну а потеря трафика у PornHub происходила только во время больших спортивных событий. К примеру, 15 июля 2018-го, в день финала Чемпионата мира по футболу, количество пользователей из Франции снизилось на 55% от обычного, а из Хорватии - на 66%.

В чем причина популярности?

Оставив для квалифицированных специалистов полемику о вреде порнографии и онанизма, стоит учесть, что рост популярности PornHub может объясняться повышением общего количества потребителей онлайн-контента.

Тем более, что PornHub - не просто порносайт, а целая маркетинговая корпорация.

Как ранее писало НВ, разработчики сайта ведут активную рекламную кампанию, вкладывают огромные деньги в продвижение и даже создают качественные вирусные SMM-ролики, которые становятся популярными и на просторах противников порноматериалов - Facebook и YouTube.

Помимо различных дополнений и интерактивов (как например создание дополнительного порносайта с кукурузой на первое апреля), PornHub даже запускал сбор средств на съемку первого порнофильма в космосе, который должен был называться Sexploration.

Человечество решило отправить на такую миссию одну из самых популярных порноактрис Еву Ловию, и самого известного порноактера - Джонни Синса, aka “лысый из Brazzers”.

Несмотря на то, что идея провалилась, и порносайт не собрал нужных для полета $3,5 млн, PornHub получил колоссальную выгоду от своей идеи, и, опять же, пропиарился на всех мировых медиа-платформах.

Этому порносайту принадлежит и несколько благотворительных акций. Одна из них, “PornHub Gives America Wood”, призвана сохранить леса Америки. На каждые 100 видеороликов категории “Big Dick”, PornHub пообещал посадить дерево.

Другая кампания порносайта поддерживает борьбу с раком молочной железы. PornHub жертвовал один цент на каждые 30 видеороликов, просмотренные в категории “Big tits” или “Smal tits”.

Кроме этого, PornHub финансировал мобильную службу “Автобус груди” для обеспечения бесплатных проверок рака молочной железы по всей Америке.