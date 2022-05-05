Поименно. Появился Telegram-бот, объясняющий, почему российские деятели не заслуживают памятников и улиц в их честь

5 мая, 16:11
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Демонтаж памятника Семену Галицкому в Черновцах (Фото:Черновицкий горсовет)

Демонтаж памятника Семену Галицкому в Черновцах (Фото:Черновицкий горсовет)

Украинские пользователи создали Telegram-бот А Пушкин вам что сделал?, который приводит аргументы, почему изменение названий улиц и демонтаж памятников российских деятелей культуры и других известных людей оправданы.

https://twitter.com/cowerporruption/status/1522140813035192320

«Наша страна обрела независимость лишь чуть больше 30 лет назад. Все прошлые столетия разнонациональные оккупанты навязывали нам своих героев и культурных деятелей. С моей помощью ты найдешь проверенную информацию о людях, которые никак не заслуживают памятников, улиц или площадей, названных в их честь в Украине», — пишет бот сразу после запуска.

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Далее можно ввести фамилию интересующего деятеля. Тогда бот расскажет, чем известен ее обладатель, почему он не заслуживает чествования и назовет города, где ему установлены памятники или улицы и площади названы в его честь.

скриншот НВ
Фото: скриншот НВ
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Теги:   Памятники Демонтаж Telegram Названия улиц

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