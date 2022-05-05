Поименно. Появился Telegram-бот, объясняющий, почему российские деятели не заслуживают памятников и улиц в их честь 5 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Демонтаж памятника Семену Галицкому в Черновцах (Фото:Черновицкий горсовет)

Украинские пользователи создали Telegram-бот А Пушкин вам что сделал?, который приводит аргументы, почему изменение названий улиц и демонтаж памятников российских деятелей культуры и других известных людей оправданы.

«Наша страна обрела независимость лишь чуть больше 30 лет назад. Все прошлые столетия разнонациональные оккупанты навязывали нам своих героев и культурных деятелей. С моей помощью ты найдешь проверенную информацию о людях, которые никак не заслуживают памятников, улиц или площадей, названных в их честь в Украине», — пишет бот сразу после запуска.

Видео дня

Далее можно ввести фамилию интересующего деятеля. Тогда бот расскажет, чем известен ее обладатель, почему он не заслуживает чествования и назовет города, где ему установлены памятники или улицы и площади названы в его честь.

Фото: скриншот НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.