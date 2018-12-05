Как отказ от порно убьет соцсеть Tumblr и почему это важно

Соцсеть микроблогов Tumblr заявила о блокировке любых порноматериалов на своем сайте. Многие пользователи не одобрили решение, поскольку автоматические алгоритмы работают неправильно и блокируют пристойные фото и видео. Кроме того, они расценивают решение Tumblr как наступление на свободу слова.

На днях, руководство социальной сети Tumblr объявило аудитории об изменении условий пользования сайтом. В официальной публикации, генеральный директор Tumblr Джефф Д’Онофрио написал, что с 17 декабря 2018-го они будут блокировать порнографию, “включая откровенно сексуальные материалы и наготу (с некоторыми исключениями)”.

Допускаются лишь “обнаженные женские соски во время кормления грудью, во время родов или послеродового периода, а также ситуации, связанные со здоровьем, такие как операции по удалению молочной железы или изменению пола”. Не будут удалять и материалы, на которых обнаженные люди связаны с политикой, новостными поводами или, при условии, что это является произведением искусства.

В свою очередь, банить будут все фото, видео и GiF, которые изображают гениталии или половые акты.

В чем проблема?

Казалось бы, отказ от порнографии не должен иметь негативных последствий, но здесь лежит не один подводный камень. Для реализации новых правил, Tumblr уже начал тестировать специальный алгоритм, который фильтрует контент, и удаляет то, что в нем запрограммировано как порнография.

По сообщениям некоторых пользователей, компьютеры плохо выполняют функцию мониторинга и пропускают порно, а удаляют изображения, в которых нет и намека на какую либо вульгарность.

Как пишет The Verge, алгоритм заблокировал некоторые изображения детского иллюстратора и пользователя Twitter JesteniaS.

Tumblr’s puritan bot is off as hell lmao pic.twitter.com/XKeIcixkgK — JesteniaS???? (@CitrusFoam) December 3, 2018

Попал под раздачу Tumblr и один из создателей анимированных мультфильмов, подписанный в Twitter как Ru Xu. Соцсеть не пропустила картинки, в которых с трудом можно разглядеть что-либо похоже на половые органы или секс.

Guess we’re posting our flagged tumblr stuff now lol pic.twitter.com/RvPMo9Sw8u — Ru Xu ???? (@ruemxu) December 3, 2018

Другая карикатуристка и представительница ЛГБТ-сообщества Erika Moen запостила в Twitter, что Tumblr удалил фотографии, где она полностью одета и снимок вазы для цветов. Тем не менее, картинки на которых были изображены фаллоимитаторы и женская грудь остались нетронутыми.

These posts were fine, though. pic.twitter.com/SoeYilf0Jy — Erika Moen (@ErikaMoen) December 3, 2018

Почему это важно?

Да, действительно, Tumblr был одной из немногих онлайн-платформ, на которых допускалась публикация порнографии. Согласно исследованию издания Motherboard, в 2016-м почти четверть из 130 млн пользователей смотрели там порнографию.

В сети сейчас шутят, что наличие контента для взрослых было последней причиной, почему люди все еще заходят на Tumblr, и, после такого запрета, соцсеть и вовсе перестанет существовать.

К тому же, нельзя отрицать, что Tumblr был островком творческой свободы, причем, не только для дизайнеров и иллюстраторов, но и для людей, которые занимались сексуальным образованием и выступали в поддержку ЛГБТ-сообществ.

Многие вещи, которые они там постили, невозможно было опубликовать в Facebook или даже Twitter, что и оставляло соцсети для текстовых записей некую уникальность.

Фото - Twitter/Erika Moen

Очевидно, что когда Tumblr начал банить адекватные изображения и посты настоящих сообществ правозащитников и творческих людей, - пользователи высказали свое негодование на других площадках.

Стоит отметить, что по новым правилам, автор заблокированного контента может обратиться в техподдержку и оспорить действие автоматического алгоритма. Главный менеджер Tumblr Джефф Д’Онофрио также отметил, что система может работать неправильно первое время и совершать некоторые ошибки.

Зачем Tumblr это делает?

Главной причиной отказа от порнографии стал инцидент пару недель назад, когда Apple удалила приложение соцсети из своего онлайн-магазина App Store. Как известно, со времен основателя Стива Джобса, Apple ведет жесткую политику по поводу порноконтента, даже в сторонних приложениях.

Последней каплей для яблочников стало то, что один из пользователей Tumblr опубликовал и загрузил на платформу фото с детской порнографией.

Интересно, что будет лучше для Tumbler: если руководство отменит блокировки и оставит старых пользователей с собой или если все же введет правила и восстановится на App Store для привлечения новой аудитории?

Нельзя утверждать, что единственная причина популярности Tumblr в наши дни - это наличие порно. Но, как ранее писало НВ, модераторы Facebook также умышленно пропускали материалы с изображением насилия, жесткости и различной дискриминации для привлечений большей аудитории.

В каких соцсетях разрешено порно?

Конечно, на ум многим пользователям интернета в постсоветских странах сразу же приходит сайт Вконтакте, который сейчас недоступен в Украине. В этой соцсети существовали целые архивы порно, страницы аматорских порностудий, да и в целом это был настоящий сборник всего треша рунета.

Что касается популярных видеохостингов, как-то YouTube и Vimeo, - они довольно демократичны в своих правилах, но все равно не допускают прямой публикации контента для взрослых

Единственная мировая соцсеть, которая до сих пор позволяет публиковать порно - это Twitter. Но, стоит отметить, что, как в мобильном приложении, так и на сайте Twitter существует безопасный режим просмотра, который заранее будет предупреждать вас о подобных материалах.