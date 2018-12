Как отказ от порно убьет соцсеть Tumblr и почему это важно

Соцсеть микроблогов Tumblr заявила о блокировке любых порноматериалов на своем сайте. Многие пользователи не одобрили решение, поскольку автоматические алгоритмы работают неправильно и блокируют пристойные фото и видео. Кроме того, они расценивают решение Tumblr как наступление на свободу слова.

На днях, руководство социальной сети Tumblr объявило аудитории об изменении условий пользования сайтом. В официальной публикации, генеральный директор Tumblr Джефф Д’Онофрио написал, что с 17 декабря 2018-го они будут блокировать порнографию, “включая откровенно сексуальные материалы и наготу (с некоторыми исключениями)”.

Допускаются лишь “обнаженные женские соски во время кормления грудью, во время родов или послеродового периода, а также ситуации, связанные со здоровьем, такие как операции по удалению молочной железы или изменению пола”. Не будут удалять и материалы, на которых обнаженные люди связаны с политикой, новостными поводами или, при условии, что это является произведением искусства.

В свою очередь, банить будут все фото, видео и GiF, которые изображают гениталии или половые акты.

Казалось бы, отказ от порнографии не должен иметь негативных последствий, но здесь лежит не один подводный камень. Для реализации новых правил, Tumblr уже начал тестировать специальный алгоритм, который фильтрует контент, и удаляет то, что в нем запрограммировано как порнография.

По сообщениям некоторых пользователей, компьютеры плохо выполняют функцию мониторинга и пропускают порно, а удаляют изображения, в которых нет и намека на какую либо вульгарность.

Как пишет The Verge, алгоритм заблокировал некоторые изображения детского иллюстратора и пользователя Twitter JesteniaS.

Tumblr’s puritan bot is off as hell lmao pic.twitter.com/XKeIcixkgK