Не спрятаться. Google персонализирует результаты поиска даже в режиме инкогнито

Поисковик DuckDuckGo обвинил конкурентов из Google в том, что их поисковые машины показывают разные результаты для разных людей в режиме инкогнито.

Компания Google таким образом манипулирует результатами поиска на основе ваших личных данных, сообщают аналитики DuckDuckGo.

На практике это означает, что ссылки перемещаются вверх или вниз или добавляются в результаты поиска Google. Таким образом, образуется своего рода информационный пузырь, который основан на алгоритмах Google.

Фильтрующий пузырь является особенно пагубным при поиске политических тем. Это потому, что нерешительные и любознательные избиратели обращаются к поисковым системам, чтобы узнать информацию о кандидатах в тот критический момент, когда они формируют свое мнение по ним. Если они получают информацию, которая склоняется в одну сторону, это может существенно повлиять на политические результаты в совокупности.

"Google утверждает, что предпринял шаги по снижению проблемы с фильтром, но наши последние исследования показывают, что это не так. Основываясь на исследовании лиц, одновременно вводивших одинаковые условия поиска, мы обнаружили, что большинство участников увидели уникальные для них результаты", - заявили эксперты DuckDuckGo.

Добровольцев попросили ввести в поисковую строку Google три запроса по остросоциальным темам: контроль оборота оружия (gun control), иммиграция (immigration) и вакцинации (vaccinations). В итоге, даже в режиме инкогнито были получены 62 разных набора ссылок. Эти расхождения не могут быть объяснены изменениями в местоположении, времени, способе входа в Google или изменения алгоритмов тестирования Google для небольшого подмножества пользователей.

На первой странице результатов поиска Google показывал некоторым участникам эксперимента такие ссылки, которые он не показывал для других, даже в режиме инкогнито. Результаты в новостях и видеороликах также значительно различались.

В результате, в некоторых случаях картина мира, воспринимаемая человеком через интернет, может сильно отличаться от реальности, причем для каждого эта картина будет своей.

Исходные данные исследования, а также код для их анализа опубликованы на GitHub.