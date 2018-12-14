Не слушается. Кнопка запрета слежения в Windows 10 оказалась фейковой

Операционная система Windows 10 продолжает отслеживать активность пользователей даже после того, как они отключили такую опцию в своих настройках.

Впрочем, побороться со слежением можно, изменив вручную файл реестра, говорится в статье Lifehacker.

Чтобы убедиться, что операционная система следит за вами, откройте настройки Windows 10, перейдите в раздел "Конфиденциальность" и отключите все пункты в своей истории активности. Когда вы через несколько дней посетите онлайн-панель конфиденциальности Windows, вы увидите, что некоторые приложения, мультимедиа и даже история посещений продолжают отображаться.

Судя по всему, система просто не считает многие типы данных конфиденциальными, присваивая им статус диагностических. Тем не менее, пользователи уверены, что действия Microsoft нарушают принятый Европейским союзом регламент GDPR. Конечно, эти данные могут быть удалены вручную, но тот факт, что они вообще отслеживаются, не очень хорош для Microsoft.

Однако, пользователь Reddit под ником a_potato_is_missing нашел обходной путь, который блокирует возможности Windows и Windows Store по отслеживанию активности вашего ПК. Метод работает путем редактирования значений в вашем реестре Windows, чтобы заблокировать трекер активности через файл .REG.

Подробнее о методе можно прочитать на сайте Reddit. Его суть сводится к тому, что вы вручную открываете файл реестра и меняйте в нем одно из значений для трекера активности с 1 на 0.

Ранее НВ сообщало, что индийский программист с псевдонимом Sahad Nk нашел ошибку, которая позволила получить доступ к документам пользователей Microsoft Office и электронной почте Outlook. Взломать систему безопасности позволил ненадежный домен компании. Пользователь Sahad Nk смог взять контроль над адресом субдомена Microsoft http://success.office.com.