Не пригодилось. Google закрывает мессенджер Allo

Компания Google официально объявила о закрытии своего проекта умного мессенджера Allo.

Это неудивительно, учитывая, что Google приостановила инвестиции в Allo еще в апреле, отмечает The Verge.

Тогда руководитель группы коммуникаций в Google Анил Сабхарвал отметил, что "Allo в целом не достиг уровня популярности, на который мы надеялись".

Allo будет "продолжать работать до марта 2019 года", говорят в Google, и пользователи смогут экспортировать свою историю разговоров.

Время закрытия Allo выбрано достаточно удачно, учитывая, что оператор Verizon планирует официально запустить новый мессенджер - RCS Chat - на Pixel 3 и 3 XL 6 декабря. В отличие от Allo, RCS Chat встроен непосредственно в Android Сообщения (Android Messages) и может, наконец, дать Google конкурента iMessage.

В компании подтвердили, что "решили прекратить поддержку Allo, чтобы сфокусироваться на этом приложении". Сейчас Messages – мессенджером для Android-смартфонов – пользуются порядка 175 млн человек.

Google представила Allo в мае 2016 года на конференции I/O, а его релиз состоялся в сентябре того же года. Главная особенность Allo — частичная поддержка "Ассистента Google", она работала даже в тех странах, где сам ассистент был недоступен.

Интересно, что мессенджер Google Allo подвергся критике со стороны экспертов по вопросам безопасности и защитников частной жизни за то, что режим end-to-end шифрования выключен по умолчанию, что по их утверждениям оставляет приложение открытым для правительственного и корпоративного надзора. Эдвард Сноуден, осведомитель и бывший подрядчик АНБ, подверг критике приложение в своем Twitter, заявив, что "решение компании Google отключить шифрование end-to-end по умолчанию в его новом чат-приложении Allo является опасным".

Добавим, Google также закроет мессенджер Hangouts и предоставит обычным пользователям доступ к сервисам Hangouts Meet и Hangouts Chat, которые сейчас используются в корпоративном сегменте.