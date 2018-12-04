Не надо торопиться. Apple отложит поддержку 5G до 2020 года

Судя по всему, компания Apple не представит iPhone, способный использовать более быстрые сотовые сети передачи данных 5G в 2019 году.

Производитель будет ждать, пока "по крайней мере 2020 года", пишет Ars Technica со ссылкой на людей, знакомых с планами Apple.

Ожидается, что в 2019 году на рынках США, Китая и других рынков Apple появятся 5G-сети. 5G обещает один из самых больших скачков в скорости сотовой передачи данных, и конкуренты Apple, такие как Samsung, скорее всего, будут продавать телефоны 5G уже в следующем году. Кроме того, такие сети, как Verizon, хотят как можно скорее привлечь пользователей в новые сети 5G.

Решение Apple может быть связано с враждебными отношениями с компанией с Qualcomm, лидером по производству модемов 5G. Apple и Qualcomm не смогли договориться относительно патентных прав.

Apple может полагать, что переход на 5G является преждевременным. С другой стороны, руки у компании могут быть связаны, поскольку ее партнер Intel не готов к переходу на модемы с подержкой 5G. Многие потребители, вероятно, не будут жаловаться на отставание в 2019 году, но по мере того, как сети улучшатся в 2020 году, Apple должна будет быстро меняться, чтобы удовлетворить клиентов.

Это не первый случай, когда Apple позже других переходит на новую беспроводную технологию. Самый первый iPhone, выпущенный в 2007 году, поддерживал только 2G-сеть, несмотря на то, что в то время была доступна гораздо более быстрая сеть 3G. В 2011 году iPhone 4S с поддержкой 3G появился после того, как пользователи на конкурирующих платформах уже работали с сетью 4G.

Напомним, на этой неделе в Южной Корее был совершен первый в мире коммерческий видеозвонок в 5G-сетях. Прототип смартфона с 5G-модулем, подключившегося к сетям оператора SK Telecom, изготовила Samsung.