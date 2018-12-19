На все деньги. Роскомнадзор потратит на блокировку Telegram 20 млрд рублей

В 2019 году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram.

Власти РФ готовы потратить на это до 20 млрд рублей, сообщает Русская служба Би-би-си.

О том, что новую технологию блокировок начнут запускать уже в следующем году, рассказал источник, знакомый с деталями разработки проекта. О таком же сроке слышал и собеседник, близкий к одной из компаний-разработчиков подобной системы. Оба попросили не называть их имен.

Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"). У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик.

"У каждого из нас своя походка. Например, по походке могу узнать родственника в темноте. Так у и каждого трафика есть свои отличительные черты", - объясняет создатель сервиса статистики заблокированных IP-адресов Usher2.club Филипп Кулин.

Сейчас доступ к запрещенным сайтам блокируется по IP-адресу, из-за чего страдают нейтральные ресурсы. Например, весной 2018 года, сражаясь против мессенджера Дурова, Роскомнадзор заблокировал около 11 млн IP-адресов, говорил глава ведомства Александр Жаров. Часть из них использовали интернет-магазины, логистические компании и СМИ.

Сейчас идет "симуляция" блокировки, говорит Кулин: какие-то IP-адреса добавляются в реестр запрещенных сайтов, какие-то удаляются. В этих условиях аудитория мессенджера в России не просто не упала, а даже выросла и достигла рекордных значений в 3,4 млн человек в день.

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Однако российские власти лишь на время сняли давление на Telegram. К началу 2019 году должны завершиться испытания наиболее эффективного оборудования по блокировке нежелательной информации на основе технологии DPI в одном из регионов. После этого технологию начнут внедрять по всей стране.

Первые лабораторные испытания различных систем DPI начались еще в августе. Тесты, по данным агентства, проводились на сетях государственного "Ростелекома" в подмосковном городе Реутов, к участию были приглашены семь производителей.

В ноябре-декабре испытания возобновились на более масштабном уровне - в одном из городов-миллионников Поволжья, говорит источник, близкий к одной из компаний-разработчиков системы DPI. Эффективность этой технологии блокировки, по его словам, может тестироваться на сетях "Ростелекома" и мобильного оператора Tele2, в котором "Ростелекому" принадлежат 45%.

По предварительной оценке, закупка и установка оборудования может обойтись в сумму до 20 млрд рублей. Правовой основой для программы станет законопроект, внесенный 14 декабря в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым. Резонансный законопроект трех парламентариев касается создания автономного рунета - системы маршрутизации трафика, при которой российский сегмент интернета сможет работать даже в случае отключения его от глобальной сети.

В пояснительной записке к документу сказано, что на сетях операторов должно быть установлено оборудование по определению "источника передаваемого трафика". Это оборудование должно помочь блокировать запрещенные ресурсы не только по IP-адресам, но и "путем запрета пропуска проходящего трафика".

"Скорее всего, речь в законопроекте здесь идет именно про DPI", - рассуждает исполнительный директор НКО "Общество защиты интернета" Михаил Климарев, подчеркивая, что текст проекта в целом "очень спорный". В случае принятия он даст основание на закупки оборудования для блокировки по технологии DPI за государственный счет.

Внедрение DPI не означает окончательную победу над запрещенными сервисами, считают эксперты. Существуют технологии маскировки трафика, которыми сможет воспользоваться тот же Telegram, говорит Кулин. Хотя бороться с блокировкой мессенджеру будет сложнее, признает он.