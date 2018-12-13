Можно поиграть. Intel анонсировала следующую архитектуру своих процессоров: Sunny Cove

Процессоры Intel Sunny Cove будут выпускаться по 10-нанометровому технологическому процессу и получат мощную встроенную графику.

Компания объявила о том, что интегрированная графика 11-го поколения Intel будет иметь вычислительную мощность, превышающую терафлопс, пишет Engadget.

Это означает, что вы действительно сможете играть во множество компьютерных игр без дорогой выделенной видеокарты. Для сравнения: Xbox One X оснащен 6-терафлопсовым графическим процессором, а PlayStation 4 - 4.2 Тфлопс. Графика Vega 8 в гибридном процессоре Ryzen 3 2200G обеспечивает производительность в 1,13 Тфлопс.

Intel заявляет, что ее графика поколения 11 будет в два раза быстрее, чем у оборудования поколения 9 в некоем "популярном приложении для распознавания фотографий". У графического модуля также более чем вдвое увеличено исполнительных блоков: 64 по сравнению с 24.

Также важно, что в следующем году Intel будет привязывать свою графику одиннадцатого поколения к 10-нанометровым процессорам. Мы также можем увидеть новую графику в 3D-чипах, которые Intel планирует выпустить в следующем году, поскольку компания будет дебютировать с этой технологией с помощью 10-нанометрового вычислительного продукта.

Также ожидается, что графика Intel Gen11 удвоит скорость выполнения задач искусственного интеллекта в наиболее распространенных потребительских сценариях, вроде распознавания образов на фотографиях.

Как подчеркивают СМИ, улучшенная встроенная графика еще не означает, что компания отказывается от создания своего собственного выделенного графического процессора. Intel подтверждает, что работы над таким чипом будут завершены в 2020 году.

Благодаря обновленной архитектуре работы с памятью системы на чипах Sunny Cove смогут поддерживать до 4 петабайт физической памяти, в то время как процессоры предыдущего поколения ограничены 256 терабайтами. Коммерческие поставки процессоров Core, использующих архитектуру Sunny Cove, Intel планирует начать во второй половине 2019 года.