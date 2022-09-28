Замолчали навечно. Meta закрыла самую большую сеть российских аккаунтов, которая распространяла пропаганду о войне в Украине 28 сентября, 14:15 Компания называет это «самой большой и сложной» онлайн-операцией России с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

В новом отчете Meta рассказала о российской сети в интернете, которая использовалась в целях пропаганды и распространения дезинформации. Агенты создавали фейковые страницы и подделывали сайты иностранных медиа — в частности The Guardian и Der Spiegel.

По данным Meta, РФ создала большую сеть из более чем 60 сайтов, которые имитировали сайты западных СМИ вроде The Guardian, Bild и Spiegel. На этих сайтах россияне публиковали антиукраинские сообщения, которые также распространяли при помощи различных соцсетей — Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, Twitter и даже Livejournal.

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Компания называет это «самой большой и сложной» онлайн-операцией России с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

На сайтах, которые ориентировались на пользователей из Германии, Франции, Италии, Украины и Великобритании, украли не только формат и дизайн настоящих новостных сайтов, но даже фотографии и авторские статьи настоящих журналистов.

В общем Facebook и Instagram удалили более 2000 профилей, 700 страниц и одну группу, а на продвижение своей пропаганды россияне потратили как минимум $105 тыс.



И если над сайтами россияне постарались и сделали их похожими на настоящие, то работа в соцсетях проводилась на скорую руку, гласит отчет. Многие из аккаунтов определили и заблокировали еще до начала детального расследования.