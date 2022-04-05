Уже разблокировали. Meta объяснила блокировку хештегов #Bucha и #Buchamassacre в Facebook и Instagram 5 апреля, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Когда в Meta узнали о проблеме, хештеги были разблокированы (Фото:FT)

Компания Meta объяснила, почему в Facebook и Instagram блокировались хештеги о военных преступлениях российской армии — #Bucha и #Buchamassacre.

Представитель компании Энди Стоун объяснил, что хештеги были заблокированы автоматическими системами из-за большого количества фотографий с изображением насилия, что противоречит правилам платформ.

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«Когда нам стало известно об этой проблеме, мы быстро разблокировали хэштеги», — пишет он в своем Twitter.

Правила Facebook и Instagram позволяют публиковать графические материалы и материалы, содержащие сцены насилия, если они публикуются для повышения осведомленности о возможных нарушениях прав человека. Возле подобных постов могут добавляться предупреждающие метки, которые пользователи должны щелкнуть, прежде чем они смогут увидеть изображения.

Фото: скриншот НВ

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