Уже разблокировали. Meta объяснила блокировку хештегов #Bucha и #Buchamassacre в Facebook и Instagram

5 апреля, 14:15
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Когда в Meta узнали о проблеме, хештеги были разблокированы (Фото:FT)

Когда в Meta узнали о проблеме, хештеги были разблокированы (Фото:FT)

Компания Meta объяснила, почему в Facebook и Instagram блокировались хештеги о военных преступлениях российской армии — #Bucha и #Buchamassacre.

Представитель компании Энди Стоун объяснил, что хештеги были заблокированы автоматическими системами из-за большого количества фотографий с изображением насилия, что противоречит правилам платформ.

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«Когда нам стало известно об этой проблеме, мы быстро разблокировали хэштеги», — пишет он в своем Twitter.

Правила Facebook и Instagram позволяют публиковать графические материалы и материалы, содержащие сцены насилия, если они публикуются для повышения осведомленности о возможных нарушениях прав человека. Возле подобных постов могут добавляться предупреждающие метки, которые пользователи должны щелкнуть, прежде чем они смогут увидеть изображения.

скриншот НВ
Фото: скриншот НВ
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Теги:   Facebook Буча Instagram Война в Украине Meta Война России против Украины

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