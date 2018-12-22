Сегодня, 18:05
Лучшие сервисы, которые заменят Google и не будут собирать информацию о вас - вторая часть
НВ нашло замену сервисам и приложениям от Google, которые не собирают данные о вашем поведении в Сети, местоположении и другую частную информацию.
В предыдущем материале мы писали про безопасные браузер, почту, мессенджер, поисковик, документы, менеджер паролей и облачное хранилище.
В этой подборке мы рассмотрим видео, карты, поиск авиабилетов, поиск картинок, заметки, прогноз погоды и переводчик.
YouTube - Vimeo
Наверное самая сложная альтернатива в списке, поскольку равноценных аналогов YouTube - нет. Vimeo в свою очередь предлагает высокое качество видео (они первыми среди видеохостингов ввели HD и 4k), массу уникального контента в том числе клипы популярных исполнителей, короткометражные фильмы и блоги. А главное в нем нет рекламы, которая появляется перед роликом, в середине ролика, всплывает посередине и очень раздражает.
Google Map - Here WeGo
Бесплатные карты с поиском, навигацией, пробками и возможностью сохранять карты офлайн. В офлайн режиме в отличие от Google Map, можно прокладывать маршруты общественного транспорта. Очень удобно заграницей, когда нет доступа к интернету и нужно доехать до нужного места.
Here WeGo использует открытые карты Open Street Map.
Google Flights - Skyscanner
Skyscanner имеет намного больший функционал, чем Google Flights. В нем можно искать билеты на самолет без привязки к аэропорту и городу. Или указать страну и узнать, когда лететь в нее дешевле всего. Также Skyscanner составляет сложные маршруты с более чем двумя локациями.
Если дешевых билетов на нужную дату нет, можно отслеживать их с помощью e-mail оповещения.
Поиск по картинкам Google - TinEye
Сервис, который находит оригиналы фотографий в интернете. Чтобы найти фотографию нужно вставить ссылку на нее или загрузить на сайт фрагмент. Также в нем есть функция TinEye Alert, которая присылает вам уведомление, если кто-то опубликовал Вашу фотографию.
Keep - Evernote
Процессор для работы с заметками. С помощью Evernote можно синхронизировать записи на всех устройствах. В них есть напоминания, списки с возможностью отметить выполненные задания, и коллективное редактирование.
Также в Evernote есть продвинутый поиск, который распознает текст даже на фотографиях.
Google Weather - Dark Sky
Погодный сервис, который показывает подробный прогноз на неделю вперед. Также в сервисе Dark Sky есть много фильтров, например облачности, точки росы, силы ветра и другие. Каждый день в нем расписан по часам, а изменения погоды показаны в виде графиков. Для любителей узнать, как отличалась погода 50 лет назад и сегодня, есть статитстика мировых метеонаблюдений.
Переводчик Google- WordReference
Популярный в Америке, Западной европе и Азии онлайн-переводчик основанный в 1999 году. В нем есть самые популярные языки: английский, испанский, итальянский, французский, немецкий, польский, португальский, румынский, чешский, русский, греческий, турецкий, китайский, японский, корейский и арабский. Сильная его сторона - подвязанные толковые словари, словари синонимов и вкладка с вариантами использования слова в контексте.
К сожалению хорошего словаря с контекстным переводом на украинский язык я не нашел.