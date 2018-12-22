Лучшие сервисы, которые заменят Google и не будут собирать информацию о вас - вторая часть

Автор Сергей Депутат

НВ нашло замену сервисам и приложениям от Google, которые не собирают данные о вашем поведении в Сети, местоположении и другую частную информацию.

В предыдущем материале мы писали про безопасные браузер, почту, мессенджер, поисковик, документы, менеджер паролей и облачное хранилище.

В этой подборке мы рассмотрим видео, карты, поиск авиабилетов, поиск картинок, заметки, прогноз погоды и переводчик.

YouTube - Vimeo

Наверное самая сложная альтернатива в списке, поскольку равноценных аналогов YouTube - нет. Vimeo в свою очередь предлагает высокое качество видео (они первыми среди видеохостингов ввели HD и 4k), массу уникального контента в том числе клипы популярных исполнителей, короткометражные фильмы и блоги. А главное в нем нет рекламы, которая появляется перед роликом, в середине ролика, всплывает посередине и очень раздражает.

Web, Android, iOS.

Google Map - Here WeGo

Бесплатные карты с поиском, навигацией, пробками и возможностью сохранять карты офлайн. В офлайн режиме в отличие от Google Map, можно прокладывать маршруты общественного транспорта. Очень удобно заграницей, когда нет доступа к интернету и нужно доехать до нужного места.

Here WeGo использует открытые карты Open Street Map.

Web, Android, iOS.

Google Flights - Skyscanner

Skyscanner имеет намного больший функционал, чем Google Flights. В нем можно искать билеты на самолет без привязки к аэропорту и городу. Или указать страну и узнать, когда лететь в нее дешевле всего. Также Skyscanner составляет сложные маршруты с более чем двумя локациями.

Если дешевых билетов на нужную дату нет, можно отслеживать их с помощью e-mail оповещения.

Web, Android, iOS.

Поиск по картинкам Google - TinEye

Сервис, который находит оригиналы фотографий в интернете. Чтобы найти фотографию нужно вставить ссылку на нее или загрузить на сайт фрагмент. Также в нем есть функция TinEye Alert, которая присылает вам уведомление, если кто-то опубликовал Вашу фотографию.

Keep - Evernote

Процессор для работы с заметками. С помощью Evernote можно синхронизировать записи на всех устройствах. В них есть напоминания, списки с возможностью отметить выполненные задания, и коллективное редактирование.

Также в Evernote есть продвинутый поиск, который распознает текст даже на фотографиях.

Web, Android, iOS.

Google Weather - Dark Sky

Погодный сервис, который показывает подробный прогноз на неделю вперед. Также в сервисе Dark Sky есть много фильтров, например облачности, точки росы, силы ветра и другие. Каждый день в нем расписан по часам, а изменения погоды показаны в виде графиков. Для любителей узнать, как отличалась погода 50 лет назад и сегодня, есть статитстика мировых метеонаблюдений.

Web, Android, iOS.

Переводчик Google- WordReference

Популярный в Америке, Западной европе и Азии онлайн-переводчик основанный в 1999 году. В нем есть самые популярные языки: английский, испанский, итальянский, французский, немецкий, польский, португальский, румынский, чешский, русский, греческий, турецкий, китайский, японский, корейский и арабский. Сильная его сторона - подвязанные толковые словари, словари синонимов и вкладка с вариантами использования слова в контексте.

Web, Android, iOS.

К сожалению хорошего словаря с контекстным переводом на украинский язык я не нашел.