Лучшие сервисы, которые заменят Google и не будут собирать информацию о вас - первая часть

НВ собрало список альтернатив продуктам Google. Эти мобильные приложения и сервисы шифруют данные и не собирают информацию о своих пользователях.

Продукты компании Google настолько глубоко проникли в нашу жизнь, что страшно представить сколько информации о нас знает эта корпорация и как она ею может воспользоваться. А как насчет надоедливой рекламы, которая гоняется за вами по всем сайтам, стоит только ввести в поиск название какого-нибудь товара.

Вам кажется, что вы не сможете прожить без Google? На самом деле это не так. Этот список мобильных приложений поможет вам свести к минимуму сбор ваших личных данных для использования в комерческих и других целях.

Chrome - Firefox

Браузер компании Mozilla практически ни в чем не уступает популярному Chrome. Плагины, закладки, менеджер паролей, режим инкогнто, VPN, все это есть в Firefox. Приватный режим после закрытия браузера удаляет всю информацию о вашем веб-серфинге. Встроеный блокировщик рекламы запрещает сайтам следить за вашим поведением в сети.

Firefox работает быстрее и использует на 30% меньше оперативной памяти, чем Chrome.

Google - DuckDuckGo

DuckDuckGo - поисковик, который не собирает информацию о вас и выдает более разнообразные и актуальные ответы на запросы без привязки к вашей предыдущей деятельности в Сети и рекламы. Все ваши поисковые запросы остаются анонимными, а выдача зависят только от текущего поиска.

Google Chrome Passwords - LastPass

LastPass - это надежный сервис, которых хранит пароли от десятков аккаунтов. Теперь не нужно держать все их в голове и тем более создавать одинаковые пароли, чтобы помнить, как зайти в нужную учетную запись. Также встроеный генератор паролей будет создавать уникальные комбинации, на подбор которых у профессионалов будут уходить сотни часов. Теперь не нужно ламать голову, придумывая новый пароль или вспоминая старый. Он автоматически подставится в нужную строку.

Все учетные записи защищены шифрованием и мультифакторной аутентификацией.

Gmail - Proton Mail

Швейцарский почтовый сервис защищенный шифрованием и созданный сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям. Серверы Proton Mail находятся в Швейцарии и не подчиняются законодательству Евросоюза и США. Его создатели в разработке сервиса руководствуются дизайном и функционалом Gmail, но во главу ставят защиту личных данных.

Все исходящие письма перед тем как попасть на сервер шифруются и получаются адрессатом в зашифрованом виде. Для того, чтобы открыть письмо ему нужно ввести пароль. Вложения в мейлах тоже шифруются.

Двухэтапная защита делает Proton Mail практически неуязвимым. Второй пароль, который шифрует данные на сервере знает только пользователь и если он его забыл, то не сможет получить доступ к почте даже в судебном порядке.

Google Docs - Zoho Docs

Онлайн сервис для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Файлами Zoho Docs можно делиться с другмим пользователями сервиса и даже не зарегистрированными в нем. Он поддерживает форматы Microsoft Office и OpenOffice. В целом это такая же по удобству платоформа как и Google Docs, но с гораздо более широким функционалом, в нем также есть корпоративный такс-менеджер, CRM-система, планировщик и видеочат.

Google Drive - Mega

Облачный сервис с огромным по сравнению с конкурентами бесплатным объемом хранилища - целых 50 Гб. У MEGA есть мобильные приложения для Android, IOS и программа для синхронизации папок с ПК.

Сервис шифрует все данные с помощью ключа, который невозможно изменить или восстановить, поэтому при его потере все данные тоже будут потеряны.

У него есть ограничение на передачу данных, которое достаточно сложно исчерпать и легко увеличить выполнив несколько заданий (установить мобильное приложение, пригласить друга).

Google Hangouts - Signal

Самый защищенный мессенджер в мире. Несмотря на то, что его исходный код открыт, это не облегчает его взлом, а наоборот позволяет программистам со всего мира следить за надежностью методов шифрования. С помощью Signal можно отсылать зашифрованные сообщения, фотографии, файлы, совершать аудио и видеозвонки.

Также в нем есть возможность отправки сообщений, которые удаляются через 5 минут после отправки.