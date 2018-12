Крым или Slack. Мессенджер блокирует юзеров, которые нарушают запреты США

Корпоративный мессенджер Slack начал блокировать пользователей, которые посещали страны и регионы, против которых действуют экономические санкции США.

В частности, жалобы на блокировку пришли от пользователей, которые побывали в Иране. Но в правилах мессенджера упоминается и Крым, сообщает TechCrunch.

Пользователи сообщают, что они внезапно потеряли доступ к своим учетным записям без предупреждения в связи с агрессивным осуществлением санкций США в отношении Ирана. В некоторых случаях пользователи сообщали об отмене доступа к бесплатным группам Slack, в то время как доступ к платным аккаунтам сохраняется.

Администраторы общедоступных учетных записей не были уведомлены о прекращении действия учетных записей, затрагивающих членов их группы. В число пострадавших пользователей входят аспирант Университета Британской Колумбии, исследователь, который учится в Техническом университете Мюнхена, и другие пользователи, которые ездили в Иран в последние годы.

При этом команда Slack разослала пострадавшим пользователям оповещение, в котором ссылается на экономические санкции США против таких стран, как Куба, Иран, Северная Корея и Сирия, а также "украинской области Крым".

Пользователи уже начали сообщать о блокировке учетных записей из-за Крыма.

Hello. Today slack blocked my account in Crimea. Are you serious? I can not sign in. How can I get all messages? Could you send to my email?