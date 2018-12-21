Крым или Slack. Мессенджер блокирует юзеров, которые нарушают запреты США
IT-индустрия

Сегодня, 15:59

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Крым или Slack. Мессенджер блокирует юзеров, которые нарушают запреты США

Slack начал блокировать пользователей

Корпоративный мессенджер Slack начал блокировать пользователей, которые посещали страны и регионы, против которых действуют экономические санкции США.

В частности, жалобы на блокировку пришли от пользователей, которые побывали в Иране. Но в правилах мессенджера упоминается и Крым, сообщает TechCrunch

Пользователи сообщают, что они внезапно потеряли доступ к своим учетным записям без предупреждения в связи с агрессивным осуществлением санкций США в отношении Ирана. В некоторых случаях пользователи сообщали об отмене доступа к бесплатным группам Slack, в то время как доступ к платным аккаунтам сохраняется.

Администраторы общедоступных учетных записей не были уведомлены о прекращении действия учетных записей, затрагивающих членов их группы. В число пострадавших пользователей входят аспирант Университета Британской Колумбии, исследователь, который учится в Техническом университете Мюнхена, и другие пользователи, которые ездили в Иран в последние годы.

При этом команда Slack разослала пострадавшим пользователям оповещение, в котором ссылается на экономические санкции США против таких стран, как Куба, Иран, Северная Корея и Сирия, а также "украинской области Крым".

Пользователи уже начали сообщать о блокировке учетных записей из-за Крыма.

"Slack соблюдает правила США, касающиеся стран и регионов, на которые распространяется эмбарго. Мы запрещаем использование Slack на Кубе, в Иране, Северной Корее, Сирии и в Крыму. Наши системы могли обнаружить аккаунт или рабочее пространство с IP-адресом из указанной страны под санкциями. Мы не обладаем информацией о национальности или этнической принадлежности наших пользователей", — говорится в письме представителей мессенджера.

Теги:   Запрет Мессенджер Крым США

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