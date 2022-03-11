Китай заявил о взломе своих компьютеров, чтобы использовать их для кибератак на Россию, Беларусь и Украину
Никакой информации о характере этих атак, их масштабах и результатах не сообщается. (Фото:REUTERS/Thomas White/Illustration)
Китайские власти заявили о взломах своих систем с целью их последующего использования в кибератаках против России, Беларуси и Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское госагентство Синьхуа.
Согласно заявлению Технической группы реагирования на чрезвычайные ситуации в компьютерной сети, начиная с конца февраля китайские интернет-системы находятся под постоянными кибератаками, направленными из США, Нидерландов и Германии. Хакеры получают доступ к китайским компьютерам, чтобы затем атаковать онлайн-инфраструктуру в России, Беларуси и Украине.
Однако никакой информации о характере этих атак, их масштабах и результатах дополнительно не сообщается.
С начала полномасштабной войны России против Украины, активное противостояние происходит в интернете. Мы уже рассказывали, как любой украинец может присоединится к кибервойскам — достаточно просто иметь доступ к интернету и VPN.
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