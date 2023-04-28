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Каким образом анализ данных помогает предотвратить кибератаки?

В рамках решения CyberSense от компании-партнера Index Engine программа анализирует резервные копии без восстановления. Специальное программное обеспечение может проанализировать данные на предмет компрометации по более чем 200 различным параметрам, но не восстанавливает данные. Программное обеспечение обнаруживает энтропию, расширение файлов, влияние на базы данных и многие другие параметры.

Однако данные не восстанавливают из резервной копии, чтобы не причинить вреда ни бункеру, ни внешней среде. После аналитики CyberSense специалисты получают полное понимание ситуации, а заказчик может узнать, все ли в порядке с его данными.

Можно понять, происходит ли с данными что-то подозрительное. Не обязательно все данные должны быть удалены или пошифрованы — это может происходить с конкретной аппликацией или базой.

Если данные начали шифроваться, это почти в 100% случаев приведет к тому, что объем базы данных или бэкапа необычно увеличится. К примеру, если каждый день происходит резервное копирование данных и они растут на 5% в день, а затем резко на 50% или 100% — это моментальный сигнал для службы ІТ-безопасности. Она может еще раз проанализировать угрозы.

Благодаря такому подходу у профессионалов возникает возможность работать превентивно. Если кибератака произойдет, будет ясно, с какой резервной копии можно восстановить всю инфраструктуру или конкретные данные.

Замечу, что мы не антивирус — сразу ничего не лечим и не ищем известные вирусы. Наша задача — попытаться выявить потенциальную проблему. Часто это заметно уже на этапе внедрения решения — компания может не знать, что у них уже сидит какой-то шифровальщик.