Как Тузик грелку. Huawei и Xiaomi озвучили цели по выпуску смартфонов

Китайские производители Huawei и Xiaomi оценили, что их поставки смартфонов к 2019 году вырастут более чем на 20% в годовом исчислении.

Это позволит тайваньским поставщикам чипов, включая MediaTek, увеличить объемы отгрузки компонентов, сообщает тайваньский ресурс Digitimes.

Несмотря на слабый спрос на рынке смартфонов в Китае и неясные мировые перспективы, недавно компания Huawei спрогнозировала, что ежегодные поставки смартфонов на 2019 год достигнут не менее 200 миллионов единиц, что на 25% больше, чем в 2018 году. Это связано с хорошими продажами гаджетов компании в сегментах смартфонов среднего и бюджетного уровня на развивающихся рынках.

Президент мобильного подразделения Huawei Хи Гэнг заявил, что продажи смартфонов компании в этом году превысят 200 млн единиц уже к 25 декабря. Также он подчеркнул, что в следующем году компания может отгрузить от 230 до 250 млн смартфонов. Он добавил, что все зависит от рыночных условий, стабильных поставок и поставщиков.

В свою очередь, обладая полной экосистемой, Xiaomi завоевала прочную позицию на рынке Индии, а также сократила доли рынка конкурентов в Китае. Компания поставила перед собой высокую цель - 150 миллионов единиц на 2019 год.

Ожидается, что благодаря обнадеживающим прогнозам роста поставок, установленным Huawei и Xiaomi, их партнеры по цепочке поставок на Тайване сообщат о более высоком росте выручки, чем в среднем по отрасли в 2019 году.

При этом источники сообщили, что китайские производители смартфонов Oppo и Vivo вряд ли могут ожидать значительного роста своих продаж в 2019 году, в основном из-за их относительно слабой динамики в развитии международного рынка и замедления внутреннего спроса.