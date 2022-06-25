Хакеры атакуют украинских операторов и провайдеров телекоммуникаций — Госспецсвязи
Киберпреступники распространяют опасные электронные письма (Фото:boskampi/pixabay)
Хакеры распространяют опасные электронные письма с темой Бесплатная первичная правовая помощь.
Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.
Отмечено, что письма поступают с вероятно скомпрометированного электронного адреса в домене gov.ua и содержат вложение Алгоритм действий членов семьи без вести пропавшего военнослужащего LegalAid.rar.
Указанный RAR-архив содержит документ Алгоритм_LegalAid.xlsm, открытие которого приведет к загрузке и запуску вредоносной программы.
«Учитывая email-адреса получателей электронных писем, специалисты предполагают, что атака направлена на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины», — говорится в сообщении.
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