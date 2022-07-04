Вероятно, крупнейшая утечка данных. Хакер утверждает, что похитил у полиции 1 миллиард личных записей о гражданах Китая 4 июля, 19:53 Хакеры (иллюстративное фото) (Фото:Pexels / pixabay)

Хакеры якобы похитили личные данные более 1 миллиарда граждан Китая. Это может быть одной из крупнейших утечек данных в истории, если информация подтвердится.

Об этом сообщает Reuters.

Хакеры выставили на продажу личные записи граждан Китая, которые были украдены во время нарушения кибербезопасности, предположительно нацеленного на базу данных Шанхайской национальной полиции (SHGA).

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Предположительно, эти данные теперь выставлены на продажу как в открытом Интернете, так и в даркнете. Украденная информация включает имена, адреса, официальные идентификационные номера, мобильные телефоны и другие конфиденциальные данные граждан Китая. Анонимный хакер по имени ChinaDan утверждает, что продал украденную информацию за 10 биткоинов (около 200 000 долларов). ChinaDan разместил предложение на хакерском форуме Breached.

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