Вероятно, крупнейшая утечка данных. Хакер утверждает, что похитил у полиции 1 миллиард личных записей о гражданах Китая

4 июля, 19:53
Хакеры (иллюстративное фото) (Фото:Pexels / pixabay)

Хакеры (иллюстративное фото) (Фото:Pexels / pixabay)

Хакеры якобы похитили личные данные более 1 миллиарда граждан Китая. Это может быть одной из крупнейших утечек данных в истории, если информация подтвердится.

Об этом сообщает Reuters.

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Хакеры выставили на продажу личные записи граждан Китая, которые были украдены во время нарушения кибербезопасности, предположительно нацеленного на базу данных Шанхайской национальной полиции (SHGA).

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Предположительно, эти данные теперь выставлены на продажу как в открытом Интернете, так и в даркнете. Украденная информация включает имена, адреса, официальные идентификационные номера, мобильные телефоны и другие конфиденциальные данные граждан Китая. Анонимный хакер по имени ChinaDan утверждает, что продал украденную информацию за 10 биткоинов (около 200 000 долларов). ChinaDan разместил предложение на хакерском форуме Breached.

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Теги:   Китай Хакеры Утечка информации

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