Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua

Google сообщила об утечке данных более 50 миллионов пользователей
IT-индустрия

Вчера, 23:21

192

Google сообщила об утечке данных более 50 миллионов пользователей

Компания ускорит закрытие собственной социальной сети

Компания Google сообщает в собственном блоге об обнаружении программной недоработки, благодаря которой сторонние разработчики получили доступ к данным 52,5 миллионов пользователей социальной сети Google+.

Сообщается, что недоработка была устранена, а разработчики компании не нашли следов недобросовестного использования информации пользователей.

В связи с обнаружением новой программной ошибки, в Google приняли решение перенести на более ранний срок закрытие собственной социальной сети.

Похороны соцсети. Все, что нужно знать о закрытии Google+

Напомним, Google объявила о закрытии пользовательской версии социальной сети Google+ после исправления ошибки, приведшей к возможной утечке персональных данных 500 тысяч пользователей.

Теги:   Утечка информации Google+ Google

Читайте также

Политика

Вчера, 18:33

article_img
В Полтавской области приемную Бойко облили красной краской
Украина

Вчера, 17:22

article_img
В киевском метро умер ребенок. Основатель компании первой помощи объясняет, как работники метрополитена смогут спасать человеческие жизни
Страны

Вчера, 17:03

article_img
Заплатит ли Трамп за свою ложь? Мировые СМИ – о том, как спецпрокурор Мюллер "сгущает тучи" вокруг президента США

Последние новости

  1. Гаджеты

    Вчера, 17:21

    45
    Немного дешевле. Google готовит к выходу лайт-версии смартфонов Pixel
  2. Авто

    Вчера, 20:03

    730
    Минус 10 тысяч евро. Украинцы теперь могут официально купить Tesla Model 3
  3. IT-индустрия

    Вчера, 23:21

    192
    Google сообщила об утечке данных более 50 миллионов пользователей

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ежедневно вечером вам будет приходить подборка лучших материалов за день

Подписаться