Google сообщила об утечке данных более 50 миллионов пользователей

Компания Google сообщает в собственном блоге об обнаружении программной недоработки, благодаря которой сторонние разработчики получили доступ к данным 52,5 миллионов пользователей социальной сети Google+.

Сообщается, что недоработка была устранена, а разработчики компании не нашли следов недобросовестного использования информации пользователей.

В связи с обнаружением новой программной ошибки, в Google приняли решение перенести на более ранний срок закрытие собственной социальной сети.

Похороны соцсети. Все, что нужно знать о закрытии Google+

Напомним, Google объявила о закрытии пользовательской версии социальной сети Google+ после исправления ошибки, приведшей к возможной утечке персональных данных 500 тысяч пользователей.