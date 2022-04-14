Изоляция продолжается. Россияне и белорусы окончательно потеряли доступ к облачному хранилищу Google One

14 апреля, 15:15
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В Google прикрыли последнюю лазейку для оплаты сервиса россиянами и белорусами (Фото:Google)

В Google прикрыли последнюю лазейку для оплаты сервиса россиянами и белорусами (Фото:Google)

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Пользователи из России потеряли возможность оплатить работу облачного хранилища Google One.

Платежная система Google Pay приостановила работу для российских пользователей 10 марта.

Ранее свою деятельность на территории России заблокировали Visa и Mastercard. Из-за этого пользователи могли оплатить подписку на Google One только через приложение сервиса на iOS со счета мобильного телефона.

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Однако теперь компания прикрыла и эту возможность. Россияне, купившие подписку таким образом, стали получать письма от Google One об отмене оплаты.

Также подобные сообщения получают пользователи из Беларуси.

Пример письма (Фото: Зеркало)
Пример письма / Фото: Зеркало

Облачный сервис хранения данных Google One, запущенный в 2018 году, позволяет архивировать данные со смартфонов с iOS или Android. Бесплатно можно пользоваться 15 Гб хранилища, чтобы пользоваться большими объемами хранилища, нужно оформлять подписку.

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Теги:   Google MasterCard Война в Украине Visa Подписка Google Pay Война России против Украины

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