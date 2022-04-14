Изоляция продолжается. Россияне и белорусы окончательно потеряли доступ к облачному хранилищу Google One
В Google прикрыли последнюю лазейку для оплаты сервиса россиянами и белорусами (Фото:Google)
Пользователи из России потеряли возможность оплатить работу облачного хранилища Google One.
Платежная система Google Pay приостановила работу для российских пользователей 10 марта.
Ранее свою деятельность на территории России заблокировали Visa и Mastercard. Из-за этого пользователи могли оплатить подписку на Google One только через приложение сервиса на iOS со счета мобильного телефона.
Однако теперь компания прикрыла и эту возможность. Россияне, купившие подписку таким образом, стали получать письма от Google One об отмене оплаты.
Также подобные сообщения получают пользователи из Беларуси.
Облачный сервис хранения данных Google One, запущенный в 2018 году, позволяет архивировать данные со смартфонов с iOS или Android. Бесплатно можно пользоваться 15 Гб хранилища, чтобы пользоваться большими объемами хранилища, нужно оформлять подписку.
материалов раздела Техно
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.